Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко

В возрасте 72 лет ушел из жизни вице-президент Федерации биатлона Украины, многолетний тренер национальной сборной по биатлону Василий Карленко.

Об этом сообщила Федерация биатлона Украины. В сообщении говорится, что тяжелая болезнь оборвала жизнь выдающегося биатлониста и тренера, а его смерть — это огромная потеря для всей биатлонной семьи.

— Невероятный объем аналитической и научной работы, проведенный профессором Карленко, позволил улучшить методы работы со спортсменами и вывести подготовку к соревнованиям на новый уровень, — отмечают в сообщении.

Василий Карленко возглавлял Национальную сборную по биатлону в статусе главного тренера в 2010-2014 годах.

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Под его руководством команда выиграла 62 награды международных соревнований, а на зимних Олимпийских играх в 2014 году его подопечные получили историческое золото в эстафете.

Тренер Василий Карленко имел ряд отличий и наград, был заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

Источник: Федерация биатлона Украины

Фото: Василий Карленко

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