Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Австрия отказалась экстрадировать украинских мужчин-уклонистов — СМИ
Спорт
Юлия Захарченко, редактор ленты

Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко

Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко

В возрасте 72 лет ушел из жизни вице-президент Федерации биатлона Украины, многолетний тренер национальной сборной по биатлону Василий Карленко.

Об этом сообщила Федерация биатлона Украины. В сообщении говорится, что тяжелая болезнь оборвала жизнь выдающегося биатлониста и тренера, а его смерть — это огромная потеря для всей биатлонной семьи.

— Невероятный объем аналитической и научной работы, проведенный профессором Карленко, позволил улучшить методы работы со спортсменами и вывести подготовку к соревнованиям на новый уровень, — отмечают в сообщении.

Василий Карленко возглавлял Национальную сборную по биатлону в статусе главного тренера в 2010-2014 годах.

Сейчас смотрят

Под его руководством команда выиграла 62 награды международных соревнований, а на зимних Олимпийских играх в 2014 году его подопечные получили историческое золото в эстафете.

Тренер Василий Карленко имел ряд отличий и наград, был заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

Читайте также
Черкасчанин Мазниченко завоевал первую медаль на Играх непокоренных
Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко

Источник: Федерация биатлона Украины

Фото: Василий Карленко

Биатлон, Сборная Украины по биатлону, Смерть, Тренерство, хвороба
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Донбассе россияне обстреляли машину с иностранными волонтерами, двое из них погибли
Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Джордан Чедвік
Умер Игорь Козловский — историк и бывший пленник Кремля
Ігор Козловський
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко
Стрельба в Днепре: в деле ГБР девушка погибшего, скорее всего, будет проходить как свидетель
Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Ушел из жизни бывший тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь