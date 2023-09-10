Пішов з життя колишній тренер збірної України з біатлону Василь Карленко
У віці 72 років пішов з життя віце-президент Федерації біатлону України, багаторічний тренер національної збірної з біатлону Василь Карленко.
Про це повідомила Федерація біатлону України. У повідомленні йдеться, що важка хвороба обірвала життя видатного біатлоніста та тренера, а його смерть – це величезна втрата для усієї біатлонної родини.
– Неймовірний об‘єм аналітичної та наукової роботи, проведений професором Карленком, дозволив покращити методи роботи зі спортсменами та вивести підготовку до змагань на новий рівень, – зазначають у повідомленні.
Василь Карленко очолював Національну збірну з біатлону в статусі головного тренера у 2010-2014 роках.
Під його керівництвом команда виграла 62 нагороди міжнародних змагань, а на зимових Олімпійських іграх у 2014 році його підопічні здобули історичне золото в естафеті.
Тренер Василь Карленко мав низку відзнак та нагород, був заслуженим працівником фізичної культури та спорту України.
Джерело: Федерація біатлону України
Фото: Василь Карленко
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик