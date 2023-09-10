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Спорт
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пішов з життя колишній тренер збірної України з біатлону Василь Карленко

Пішов з життя колишній тренер збірної України з біатлону Василь Карленко

У віці 72 років пішов з життя віце-президент Федерації біатлону України, багаторічний тренер національної збірної з біатлону Василь Карленко.

Про це повідомила Федерація біатлону України. У повідомленні йдеться, що важка хвороба обірвала життя видатного біатлоніста та тренера, а його смерть – це величезна втрата для усієї біатлонної родини.

– Неймовірний об‘єм аналітичної та наукової роботи, проведений професором Карленком, дозволив покращити методи роботи зі спортсменами та вивести підготовку до змагань на новий рівень, – зазначають у повідомленні.

Василь Карленко очолював Національну збірну з біатлону в статусі головного тренера у 2010-2014 роках.

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Під його керівництвом команда виграла 62 нагороди міжнародних змагань, а на зимових Олімпійських іграх у 2014 році його підопічні здобули історичне золото в естафеті.

Тренер Василь Карленко мав низку відзнак та нагород, був заслуженим працівником фізичної культури та спорту України.

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Пішов з життя колишній тренер збірної України з біатлону Василь Карленко

Джерело: Федерація біатлону України

Фото: Василь Карленко

Біатлон, Збірна України з біатлону, Смерть, Тренерство, хвороба
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