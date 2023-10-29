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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Хочу сделать с ним фото: Усик встретился с Эминемом в Саудовской Аравии

Хочу сделать с ним фото: Усик встретился с Эминемом в Саудовской Аравии
Фото: Getty Images

Украинский боксер и чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик встретился с легендарным американским рэп-исполнителем Эминемом в Саудовской Аравии, где состоится бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Посмотреть бой Фьюри — Нганну прибыли легенды бокса, такие как Оскар Де Ла Хойя, Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Мэнни Пакьяо, футболист Криштиану Роналду, боец UFC Конор МакГрегор, бывшие футболисты Луиш Фигу, Рио Фердинанд и Роналдо, рэперы Эминем и Lil Baby.

— Я знаю людей, которые здесь есть. Здесь Майк Тайсон, старые звезды бокса, бойцы UFC, музыканты. Я немного нервничаю. Но я знаю Эминема. Я хочу сделать с ним фото, — сказал Усик в комментарии iFLTV.

Позже украинский боксер сообщил, что его желание исполнилось, опубликовав в сторис в Instagram селфи с музыкальным исполнителем, прикрепив к фото его легендарный трек Lose Yourself.

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Фото: Александр Усик

А будущий соперник Усика британец Тайсон Фьюри накануне встретился со звездой португальского футбола Криштиану Роналду.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где в Украине можно посмотреть бой Фьюри — Нганну. Ожидается, что после этого поединка будет объявлено о дате боя Усик — Фьюри.

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Бокс, Эминем, Александр Усик
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