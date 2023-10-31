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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Очень простой человек: Усик признался, о чем говорил с Роналду на вечере бокса в Рияде

Усик Роналду
Фото: Getty Images

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик недавно посетил бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-бойцом ММА Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии.

На вечере бокса в Рияде собралось немало звезд спорта, среди которых был и португальский футболист Криштиану Роналду со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

Камеры во время трансляции несколько раз выхватывали Усика, который сидел неподалеку от футболиста.

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В интервью Seconds Out он признался, что ему удалось пообщаться с Роналду во время вечера бокса.

По его словам, он поощрял пятикратного обладателя Золотого мяча больше интересоваться боксом и объяснял, что происходит на ринге.

— Я был на боксе как зритель. Потому что как боксер всегда в ринге. На этот раз просто наслаждался поединком, как и все остальные. Говорил с Роналду обо всем, что происходило вокруг. Я поощрял Криштиану больше интересоваться боксом, рассказывал, что происходило, объяснял, что он видит в ринге. Он очень простой человек, ценю его, я являюсь его поклонником, — сказал Усик.

Также накануне боксерского поединка Фьюри — Нганну украинец встретился с рэпером Эминемом и поделился с ним совместным селфи.

Бой Фьюри — Нганну состоялся в ночь на 29 октября в Рияде, Поединок длился все десять раундов и закончился победой британца раздельным решением судей.

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Источник: Seconds Out

Бокс, Криштиану Роналду, Александр Усик
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