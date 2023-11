Очень простой человек: Усик признался, о чем говорил с Роналду на вечере бокса в Рияде

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик недавно посетил бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-бойцом ММА Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии.

На вечере бокса в Рияде собралось немало звезд спорта, среди которых был и португальский футболист Криштиану Роналду со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

Камеры во время трансляции несколько раз выхватывали Усика, который сидел неподалеку от футболиста.

В интервью Seconds Out он признался, что ему удалось пообщаться с Роналду во время вечера бокса.

The crowds reaction once the camera goes from Usyk to Cristiano

SIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUUU

pic.twitter.com/kUs7wHvgvn

