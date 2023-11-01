Саудовская Аравия собирается принять ЧМ-2034: что это значит для футбольного мира

Саудовская Аравия осталась единственным претендентом на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году. Во вторник Австралия, которая также выражала заинтересованность в проведении Мундиаля, подтвердила, что не будет подавать заявки.

Последний день подачи был 31 октября. Это означает, что страна Персидского залива будет принимать чемпионат мира через 11 лет после того, как турнир провел Катар.

Это будет впервые, когда Саудовская Аравия будет принимать соревнования такого масштаба. Издание The Athletic опубликовало материал, что означает проведение ЧМ в Саудовской Аравии для самой страны, ФИФА и всего футбольного мира. Факты ICTV кратко рассказывают, о чем там идет речь.

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Почему ФИФА хочет провести ЧМ в Саудовской Аравии?

В течение следующих 11 лет мы можем много услышать ответов на этот вопрос, вроде: чтобы развивать футбол.

ФИФА и ее президент Джанни Инфантино регулярно рассказывают нам о том, что роль руководящего органа мирового футбола заключается в развитии спорта во всем мире. На сайте ФИФА также говорится о том, что ФИФА “модернизирует футбол, чтобы он стал глобальным, доступным и инклюзивным во всех аспектах. Не только на одном или двух континентах, а везде”.

Но как “инклюзивность во всех аспектах” касается Саудовской Аравии, где, по данным Amnesty International, произошло более 100 казней в период с января по октябрь 2023 года, и где ЛГБТК+ подвергаются дискриминации на законодательном уровне.

Подсказки относительно того, почему ФИФА может получить удовольствие от проведения ЧМ в Саудовской Аравии, можно найти в интервью Жерома Вальке, экс-генсека ФИФА, которого осудили за коррупцию. В 2013 году он сказал, что иногда “меньше демократии – лучше для организации чемпионата мира”.

Это означает, что проекты чемпионатов мира, которые в значительной степени финансируются государством, часто больше озабочены престижем проведения турнира и меньше озабочены большими затратами на его организацию, а также охотно могут оставить для ФИФА управление коммерческими объектами.

Все это приведет к тому, что чемпионат мира станет более прибыльным для ФИФА, а доходы от него можно будет распределить более равномерно между ассоциациями-членами, а это значит, что эти ассоциации-члены будут более довольны ФИФА и ее президентом Инфантино, который в результате может остаться во главе ФИФА дольше, а может и нет.

Почему Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира?

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) Ясер Аль-Мисехал говорил, что ЧМ-2034 по футболу — это их “приглашение миру стать свидетелем развития Саудовской Аравии, почувствовать ее культуру и стать частью ее истории.

Национальная цель Саудовской Аравии связана с Визией 2030. В правительственной документации она описывается как “уникальный план трансформационных экономических и социальных реформ, который открывает Саудовскую Аравию для мира”, идея которого заключается в том, чтобы отойти от нефтегазовой отрасли и создать более устойчивую долгосрочную экономику.

При правлении наследного принца Мухаммеда бин Салмана саудовцы с головой погрузились в спортивные проекты.

Среди примеров: приобретение государственным суверенным фондом PIF клуба АПЛ Ньюкасл Юнайтед, 10-летняя сделка стоимостью $650 млн на проведение гонок Формулы-1, организация боксерского боя Джошуа-Руис в 2019 году, а также запуск Саудовской профессиональной футбольной лиги, где будут выступать такие игроки, как Криштиану Роналду и Карим Бензема.

За хозяина ЧМ последний раз голосовали, когда выбирали Катар

Голосование за хозяина ЧМ-2030 не состоялось, как не будет и голосования по выбору страны проведения ЧМ-2034. Это следствие двух причин. Во-первых, чемпионаты мира теперь проводятся на ротационной основе на разных континентах.

То есть, чемпионат мира не может проводиться на одном континенте чаще, чем раз в 12 лет — это означает, что 2034 год должен был бы состояться в Азии или Океании.

— Поскольку континентов семь, никто не планирует проводить чемпионат мира в Антарктиде в ближайшее время, а Австралия принадлежит к Азиатской конфедерации, это существенно ограничивает выбор страны, которая может подавать заявку на проведение турнира каждый раз, когда наступает время подавать заявку, — пишет The Athletic.

Поэтому, если конфедерация, которая, вероятно, выиграет заявку, коллективно поддерживает одну страну, как это произошло с заявкой на 2034 год, голосование может не понадобиться.

Какие проблемы с правами человека существуют в Саудовской Аравии?

Целый список, как отметила правозащитная и исследовательская группа Human Rights Watch (HRW) в своем заявлении на этой неделе, в котором она резко раскритиковала ФИФА за несоблюдение собственной политики в области прав человека.

В своем заявлении HRW отметила, что политика ФИФА в области прав человека предусматривает, что организация несет ответственность за выявление и устранение негативного влияния своей деятельности на права человека, а также должна предотвращать и смягчать злоупотребления.

Отмечается, что права женщин остаются подчиненными правам мужчин; секс вне брака, включая однополые отношения, является преступлением, которое может быть наказано смертной казнью, а представители ЛГБТК+ должны прибегать к “строгой секретности, чтобы выжить в своей повседневной жизни”.

Массовые казни за различные преступления все еще являются привычным явлением, а критикам правительства грозит домашний арест, заключение в тюрьму и даже пытки. В стране нет политических партий, профсоюзов и независимых СМИ.

В 2018 году саудовские агенты убили и расчленили журналиста Джамаля Хашогджи за критику правительства. Многие западные спецслужбы считают, что заказчиком убийства стал наследный принц Мухаммед бин Салман, но он это отрицает.

Саудовская Аравия также зависит от трудовых мигрантов так же, как Катар и ОАЭ, и относится к ним так же плохо. Кроме того, продолжается кризис в соседнем Йемене, где Саудовская Аравия втянута в жестокую гражданскую войну, которая стала еще одним прокси-конфликтом с ее региональным соперником Ираном.

ЧМ снова проведут зимой?

Пока это непонятно. Мундиаль-2022 в Катаре перенесли на зиму из-за жаркого лета в Персидском заливе. Дневные максимумы, как правило, составляют около 41ºC, а минимумы — около 31ºC.

В Саудовской Аравии, как правило, немного жарче, с максимумами около 43°C и минимумами около 30°C. Как и в Катаре, эти температуры не способствуют ни игре в футбол, ни посещению футбольных матчей.

Где состоятся другие чемпионаты мира?

Следующий чемпионат мира по футболу, который состоится в 2026 году, примут Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика.

Хозяевами ЧМ-2030 будут Португалия, Испания и Марокко, но турнир будет иметь дополнительный элемент: соревнования 2030 года — это юбилей, столетие с первого ЧМ, который состоялся в Уругвае в 1930 году.

Поэтому ФИФА объявила, что три матча чемпионата мира состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае, чтобы отпраздновать юбилей. В столице Уругвая Монтевидео также состоится торжественная церемония по случаю столетия.

Источник : The Athletic

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