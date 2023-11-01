Саудівська Аравія збирається прийняти ЧС-2034: що це означає для футбольного світу

Саудівська Аравія залишилася єдиним претендентом на проведення чемпіонату світу з футболу у 2034 році. У вівторок Австралія, яка також висловлювала зацікавленість у проведенні Мундіалю, підтвердила, що не подаватиме заявки.

Останній день подання був 31 жовтня. Це означає, що країна Перської затоки прийматиме чемпіонат світу через 11 років після того, як турнір провів Катар.

Це буде вперше, коли Саудівська Аравія прийматиме змагання такого масштабу. Видання The Athletic опублікувало матеріал, що означає проведення ЧС у Саудівській Аравії для самої країни, ФІФА та всього футбольного світу. Факти ICTV стисло розповідають, про що там ідеться.

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Чому ФІФА хоче провести ЧС у Саудівській Аравії?

Протягом наступних 11 років ми можемо багато почути відповідей на це питання, на кшталт: щоб розвивати футбол.

ФІФА та її президент Джанні Інфантіно регулярно розповідають нам про те, що роль керівного органу світового футболу полягає у розвитку спорту в усьому світі. На сайті ФІФА також йдеться про те, що ФІФА “модернізує футбол, щоб він став глобальним, доступним та інклюзивним у всіх аспектах. Не лише на одному чи двох континентах, а всюди”.

Але як “інклюзивність у всіх аспектах” стосується Саудівської Аравії, де, за даними Amnesty International, сталося понад 100 страт у період із січня по жовтень 2023 року, та де ЛГБТК+ зазнають дискримінації на законодавчому рівні.

Підказки щодо того, чому ФІФА може отримати задоволення від проведення ЧС у Саудівській Аравії, можна знайти в інтерв’ю Жерома Вальке, ексгенсека ФІФА, якого засудили за корупцію. У 2013 році він сказав, що іноді “менше демократії – краще для організації чемпіонату світу”.

Це означає, що проєкти чемпіонатів світу, які значною мірою фінансує держава, часто більше переймаються престижем проведення турніру і менше переймаються великими витратами на його організацію, а також залюбки можуть залишити для ФІФА управління комерційними об’єктами.

Усе це призведе до того, що чемпіонат світу стане більше прибутковим для ФІФА, а доходи від нього можна буде розподілити рівномірніше між асоціаціями-членами, а це означає, що ці асоціації-члени будуть більше задоволені ФІФА та її президентом Інфантіно, який у результаті може залишитися на чолі ФІФА довше, а може й ні.

Чому Саудівська Аравія хоче провести чемпіонат світу?

Президент Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) Ясер Аль-Місехал казав, що ЧС-2034 з футболу – це їхнє “запрошення світові стати свідком розвитку Саудівської Аравії, відчути її культуру і стати частиною її історії.

Національна мета Саудівської Аравії пов’язана з Візією 2030. В урядовій документації вона описується як “унікальний план трансформаційних економічних і соціальних реформ, що відкриває Саудівську Аравію для світу”, ідея якого полягає в тому, щоб відійти від нафтогазової галузі та створити більш стійку довгострокову економіку.

За правління наслідного принца Мухаммеда бін Салмана саудівці з головою занурилися у спортивні проєкти.

Серед прикладів: придбання державним суверенним фондом PIF клубу АПЛ Ньюкасл Юнайтед, 10-річна угода вартістю $650 млн на проведення перегонів Формули-1, організація боксерського бою Джошуа-Руїс у 2019 році, а також запуск Саудівської професійної футбольної ліги, де виступатимуть такі гравці, як Кріштіану Роналду та Карім Бензема.

За господаря ЧС востаннє голосували, коли обирали Катар

Голосування за господаря ЧС-2030 не відбулося, як не буде й голосування щодо вибору країни проведення ЧС-2034. Це наслідок двох причин. По-перше, чемпіонати світу тепер проводяться на ротаційній основі на різних континентах.

Тобто, чемпіонат світу не може проводитися на одному континенті частіше, ніж раз на 12 років – це означає, що 2034 рік мав би відбутися в Азії або Океанії.

– Оскільки континентів сім, ніхто не планує проводити чемпіонат світу в Антарктиді найближчим часом, а Австралія належить до Азійської конфедерації, це суттєво обмежує вибір країни, яка може подавати заявку на проведення турніру щоразу, коли настає час її подавати, – пише The Athletic.

Тож якщо конфедерація, яка, ймовірно, виграє заявку, колективно підтримує одну країну, як це сталося з заявкою на 2034 рік, голосування може не знадобитися.

Які проблеми з правами людини є у Саудівській Аравії?

Цілий список, як зазначила правозахисна та дослідницька група Human Rights Watch (HRW) у своїй заяві цього тижня, де вона різко розкритикувала ФІФА за недотримання власної політики в галузі прав людини.

У своїй заяві HRW зазначила, що політика ФІФА у сфері прав людини передбачає, що організація несе відповідальність за виявлення та усунення негативного впливу своєї діяльності на права людини, а також повинна запобігати та пом’якшувати зловживання.

Зазначається, що права жінок залишаються підпорядкованими правам чоловіків; секс поза шлюбом, включно з одностатевими стосунками, є злочином, який може бути покараний смертною карою, а представники ЛГБТК+ мають вдаватися до “суворої секретності, щоб вижити у своєму повсякденному житті”.

Масові страти за різні злочини все ще є звичним явищем, а критикам уряду загрожують домашній арешт, ув’язнення і навіть тортури. У країні немає політичних партій, профспілок і незалежних ЗМІ.

У 2018 році саудівські агенти вбили й розчленували журналіста Джамаля Хашогджі за критику уряду. Багато західних спецслужб вважають, що замовником вбивства став наслідний принц Мухаммед бін Салман, але він це заперечує.

Саудівська Аравія залежить від трудових мігрантів так само, як Катар і ОАЕ, та й ставиться до них так само погано. Крім того, триває криза в сусідньому Ємені, де Саудівська Аравія втягнута в жорстоку громадянську війну, яка стала ще одним проксі-конфліктом з її регіональним суперником Іраном.

ЧС знову проведуть взимку?

Наразі це незрозуміло. Мундіаль-2022 у Катарі перенесли на зиму через спекотне літо в Перській затоці. Денні максимуми, як правило, становлять близько 41ºC, а мінімуми – близько 31ºC.

У Саудівській Аравії, як правило, трохи спекотніше, з максимумами близько 43°C і мінімумами близько 30°C. Як і в Катарі, ці температури не сприяють ані грі у футбол, ані відвідуванню футбольних матчів.

Де відбудуться інші чемпіонати світу?

Наступний чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у 2026 році, приймуть Сполучені Штати Америки, Канада та Мексика.

Господарями ЧС-2030 будуть Португалія, Іспанія та Марокко, але турнір матиме додатковий елемент: змагання 2030 року – це ювілей, сторіччя від першого ЧС, що відбувся в Уругваї 1930 року.

Тому ФІФА оголосила, що три матчі чемпіонату світу відбудуться в Уругваї, Аргентині та Парагваї, щоб відсвяткувати ювілей. У столиці Уругваю Монтевідео також очікується урочиста церемонія з нагоди сторіччя.

Джерело : The Athletic

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