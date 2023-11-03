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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Дело не только в синяках: у Фьюри объяснили, почему перенесли бой с Усиком

Ф'юрі - Усик
Фото: Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, подтвердил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится до середины марта 2024 года.

Изначально бой Усик — Фьюри был запланирован на 23 декабря, но Тайсону понадобится больше времени для восстановления после изнурительного поединка против Фрэнсиса Нганну, который состоялся в минувший уик-энд в Рияде.

Британец одержал победу над камерунцем раздельным решением судей.

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Почему перенесли бой Усик — Фьюри

Несмотря на то, что Фьюри утверждал, что готов выйти на ринг против Усика в декабре, его промоутер Уоррен четко дал понять, что бой будет перенесен.

— Дело не только в синяках, но и в том, что он был в 12-недельном лагере и у него родился ребенок. Это был тяжелый бой (против Нганну, — Ред.), поэтому ему нужно поехать домой и отдохнуть несколько недель. У него всего шесть недель на тренировки, — сказал Уоррен.

Он добавил, что если бы поединок против Нганну закончился раньше, а не длился все десять раундов, то 23 декабря было бы вероятной датой.

— Но когда Тайсон сказал, что все еще готов биться с Усиком, я сказал: Нет, не готов, — отметил промоутер британца.

Когда состоится бой Усик — Фьюри

Четыре главные боксерские организации согласились на перенос даты боя Усик — Фьюри.

По словам Уоррена, бой состоится до 2 марта. На кону поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будут стоять четыре чемпионских пояса. Уоррен сказал, что точную дату боя объявят “довольно скоро”.

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Источник: Eurosport

Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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