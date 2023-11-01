Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Взрывы в Миргороде и в Хмельницкой области: главные события ночи 31 октября
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

I’m feel: Роналду подколол Усика его известной фразой – реакция украинца

Усик Роналду
Фото: Getty Images

В сети появилось короткое видео встречи пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Спортсмены встретились во время вечера бокса в Рияде, где главным событием вечера был поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Португальский футболист обратился к украинцу его известной фразой: I’m feel (Я чувствую себя). На это Усик ответил продолжением: I’m very feel (Я очень чувствую себя).

Сейчас смотрят

После этого они дружески посмеялись, обнялись и пожали друг другу руки.

@uatribunacom Яка зустріч  #роналду #усик #футбол #бокс ♬ оригінальний звук — Tribuna.com Україна 

Тогда же Роналду поинтересовался у Усика, когда у него следующий бой. Украинец ответил: 23 декабря.

Фраза I’m feel случайно стала “визитной карточкой” Усика. Перед боем с Марком Хуком журналист его спросил: Ноу do you feel? (Как ты себя чувствуешь?). Александр тогда, не задумываясь, ответил: I’m feel! I’m very feel (Я чувствую себя, я очень чувствую).

Ранее Усик рассказал, о чем общался с Роналду во время боя в Фьюри — Нганну в Рияде. Во время трансляции боя камеры несколько раз выхватывали Усика, который сидел неподалеку от футболиста.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Бой Фьюри — Усик, который был запланирован на 23 декабря, вероятно, перенесут на февраль 2024 года. По информации ESPN, причина в частности в рассечении, которое британец получил в поединке с Фрэнсисом Нганну.

Бокс, Криштиану Роналду, Александр Усик, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Шотландский Селтик наказал ультрас за поддержку Палестины
фанати Селтіка
Не думаю, что Месси заслуживал Золотой мяч: Маркевич назвал своего фаворита
Мирон Маркевич
Бой Усик — Фьюри перенесли: когда состоится долгожданный поединок
Олександр Усик
Очень простой человек: Усик признался, о чем говорил с Роналду на вечере бокса в Рияде
Усик Роналду
Австралия не будет подавать заявку на проведение ЧМ-2034, остался один кандидат
стадіон у Перті (Австралія)

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
В Николаевской области подорвался комбайн | РЛС “Подлет” поражен — ГУР | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
I’m feel: Роналду подколол Усика его известной фразой – реакция украинца
Обыски в кабинете мэра Ужгорода | Усиление мобилизации в оккупации | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
I’m feel: Роналду подколол Усика его известной фразой – реакция украинца
В столице скоростной лимит | HMMWV уже в ВСУ | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
I’m feel: Роналду подколол Усика его известной фразой – реакция украинца
ВСУ уничтожили БпЛА РФ ZALA | Голос Джонсонюка теперь в электричках | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
I’m feel: Роналду подколол Усика его известной фразой – реакция украинца
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь