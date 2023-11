I’m feel: Роналду подколол Усика его известной фразой – реакция украинца

В сети появилось короткое видео встречи пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Спортсмены встретились во время вечера бокса в Рияде, где главным событием вечера был поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Португальский футболист обратился к украинцу его известной фразой: I’m feel (Я чувствую себя). На это Усик ответил продолжением: I’m very feel (Я очень чувствую себя).

После этого они дружески посмеялись, обнялись и пожали друг другу руки.

Тогда же Роналду поинтересовался у Усика, когда у него следующий бой. Украинец ответил: 23 декабря.

Фраза I’m feel случайно стала “визитной карточкой” Усика. Перед боем с Марком Хуком журналист его спросил: Ноу do you feel? (Как ты себя чувствуешь?). Александр тогда, не задумываясь, ответил: I’m feel! I’m very feel (Я чувствую себя, я очень чувствую).

Ранее Усик рассказал, о чем общался с Роналду во время боя в Фьюри — Нганну в Рияде. Во время трансляции боя камеры несколько раз выхватывали Усика, который сидел неподалеку от футболиста.

Бой Фьюри — Усик, который был запланирован на 23 декабря, вероятно, перенесут на февраль 2024 года. По информации ESPN, причина в частности в рассечении, которое британец получил в поединке с Фрэнсисом Нганну.

