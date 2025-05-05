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Рейтинг WTA: Свитолина стала 14-й ракеткой мира, прогресс Костюк и Стародубцевой

рейтинг WTA
Фото: Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 5 мая 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, на второй строчке идет полька Ига Cвентек, а замыкает тройку лидеров американка Коко Гауфф.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся пять украинок.

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Рейтинг WTA — на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на 14-е место после выхода в полуфинал турнира в Мадриде

На девять позиций улучшила свое положение Марта Костюк — благодаря выходу в четвертьфинал турнира в испанской столице. Сразу на 19 мест прыгнула в рейтинге еще одна украинка Юлия Стародубцева.

  • 14. (17). Элина Свитолина — 2 810 очков;
  • 27. (36). Марта Костюк — 1 686 очко;
  • 45. (46). Даяна Ястремская — 1 214 очков;
  • 75. (74). Ангелина Калинина — 878 очков;
  • 80. (99). Юлия Стародубцева — 822 очка;
  • 152. (147). Дарья Снигур — 502 очка;
  • 225. (223). Анастасия Соболева — 325 очков.

Рейтинг WTA от 5 мая 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA произошло шесть изменений. Американка Коко Гауфф вернулась на третью позицию, сместив оттуда свою землячку Джессику Пегулу. Итальянка Жасмин Паолини поднялась на пятую строчку, а американка Мэдисон Киз потеряла одно место и теперь идет шестой.

Замыкает десятку рейтинга испанка Паула Бадоса, которая уступила девятое место американке Эмме Наварро.

  1. (1). Арина Соболенко — 11 118 очков;
  2. (2). Ига Свьонтек (Польша) — 6 773 очка;
  3. (4). Коко Гауфф (США) — 6 603 очка;
  4. (3). Джессика Пегула (США) — 6 243 очка;
  5. (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4 875 очков;
  6. (5) Мэдисон Киз (США) — 4 824 очка;
  7. (7) Мирра Андреева — 4 781 очко;
  8. (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 193 очка;
  9. (10). Эмма Наварро (США) — 3 797 очков;
  10. (9). Паула Бадоса (Испания) — 3 761 очко.

На этой неделе состоится турнир серии 1000 WTA в Риме. В основу одиночных соревнований заявлены три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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