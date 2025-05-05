Рейтинг WTA: Свитолина стала 14-й ракеткой мира, прогресс Костюк и Стародубцевой
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 5 мая 2025 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, на второй строчке идет полька Ига Cвентек, а замыкает тройку лидеров американка Коко Гауфф.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся пять украинок.
Рейтинг WTA — на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на 14-е место после выхода в полуфинал турнира в Мадриде
На девять позиций улучшила свое положение Марта Костюк — благодаря выходу в четвертьфинал турнира в испанской столице. Сразу на 19 мест прыгнула в рейтинге еще одна украинка Юлия Стародубцева.
- 14. (17). Элина Свитолина — 2 810 очков;
- 27. (36). Марта Костюк — 1 686 очко;
- 45. (46). Даяна Ястремская — 1 214 очков;
- 75. (74). Ангелина Калинина — 878 очков;
- 80. (99). Юлия Стародубцева — 822 очка;
- 152. (147). Дарья Снигур — 502 очка;
- 225. (223). Анастасия Соболева — 325 очков.
Рейтинг WTA от 5 мая 2025 года
В первой десятке рейтинга WTA произошло шесть изменений. Американка Коко Гауфф вернулась на третью позицию, сместив оттуда свою землячку Джессику Пегулу. Итальянка Жасмин Паолини поднялась на пятую строчку, а американка Мэдисон Киз потеряла одно место и теперь идет шестой.
Замыкает десятку рейтинга испанка Паула Бадоса, которая уступила девятое место американке Эмме Наварро.
- (1). Арина Соболенко — 11 118 очков;
- (2). Ига Свьонтек (Польша) — 6 773 очка;
- (4). Коко Гауфф (США) — 6 603 очка;
- (3). Джессика Пегула (США) — 6 243 очка;
- (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4 875 очков;
- (5) Мэдисон Киз (США) — 4 824 очка;
- (7) Мирра Андреева — 4 781 очко;
- (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 193 очка;
- (10). Эмма Наварро (США) — 3 797 очков;
- (9). Паула Бадоса (Испания) — 3 761 очко.
На этой неделе состоится турнир серии 1000 WTA в Риме. В основу одиночных соревнований заявлены три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.