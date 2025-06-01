Пиастри выиграл Гран-при Испании, Ферстаппен из-за штрафа лишь десятый

Пилот McLaren Оскар Пиастри победил на Гран-при Испании, стартовав с поул-позиции. Для австралийца это пятая победа в текущем сезоне.

Второе место на подиуме занял его напарник Ландо Норрис, а тройку лидеров замкнул Шарль Леклер из Ferrari.

Пиастри — победитель Гран-при Испании

24-летний Пиастри вырвал победу с отрывом в 2,4 секунды от Норриса, увеличив свое преимущество в чемпионате до десяти очков. Третьим финиша добрался Леклер, который отыграл четыре позиции по сравнению с квалификацией.

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Четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен из Red Bull выбрал стратегию с тремя питстопами, которая привела к тому, что на последних кругах он потерял третье место, а затем еще и получил от стюардов штраф в 10 секунд за столкновение с пилотом Mercedes Джорджем Расселом, который финишировал четвертым.

Замечательную гонку в Барселоне продемонстрировал Нико Хюлькенберг на болиде Sauber. Немец отыграл десять мест, а на последних кругах филигранно обошел семикратного чемпиона Ф1 Льюиса Хэмилтона.

В очковой зоне впервые в текущем сезоне финишировал Фернандо Алонсо за болидом Aston Martin — он стал девятым.

Результаты Гран-при Испании

Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, который набрал 186 очков. Вторым идет Норрис со 176 очками, а Ферстаппен — третий (137).

В зачете Кубка конструкторов лидирует McLaren с 362 очками, опережая Ferrari (165) и Mercedes (159).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Монреале, где 13-15 июня ожидается Гран-при Канады.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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