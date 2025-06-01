Пиастри выиграл Гран-при Испании, Ферстаппен из-за штрафа лишь десятый
Пилот McLaren Оскар Пиастри победил на Гран-при Испании, стартовав с поул-позиции. Для австралийца это пятая победа в текущем сезоне.
Второе место на подиуме занял его напарник Ландо Норрис, а тройку лидеров замкнул Шарль Леклер из Ferrari.
Пиастри — победитель Гран-при Испании
24-летний Пиастри вырвал победу с отрывом в 2,4 секунды от Норриса, увеличив свое преимущество в чемпионате до десяти очков. Третьим финиша добрался Леклер, который отыграл четыре позиции по сравнению с квалификацией.
Четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен из Red Bull выбрал стратегию с тремя питстопами, которая привела к тому, что на последних кругах он потерял третье место, а затем еще и получил от стюардов штраф в 10 секунд за столкновение с пилотом Mercedes Джорджем Расселом, который финишировал четвертым.
Замечательную гонку в Барселоне продемонстрировал Нико Хюлькенберг на болиде Sauber. Немец отыграл десять мест, а на последних кругах филигранно обошел семикратного чемпиона Ф1 Льюиса Хэмилтона.
В очковой зоне впервые в текущем сезоне финишировал Фернандо Алонсо за болидом Aston Martin — он стал девятым.
Результаты Гран-при Испании
Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, который набрал 186 очков. Вторым идет Норрис со 176 очками, а Ферстаппен — третий (137).
В зачете Кубка конструкторов лидирует McLaren с 362 очками, опережая Ferrari (165) и Mercedes (159).
Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Монреале, где 13-15 июня ожидается Гран-при Канады.
С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.