Піастрі виграв Гран-прі Іспанії, Ферстаппен через штраф лише десятий

Пілот McLaren Оскар Піастрі переміг на Гран-прі Іспанії, стартувавши з поул-позиції. Для австралійця це п’ята перемога у поточному сезоні.

Друге місце на подіумі посів його напарник Ландо Норріс, а трійку лідерів замкнув Шарль Леклер із Ferrari.

Піастрі ‒ переможець Гран-прі Іспанії

24-річний Піастрі вирвав перемогу з відривом у 2,4 секунди від Норріса, збільшивши свою перевагу у чемпіонаті до десяти очок. Третім фінішу дістався Леклер, який відіграв чотири позиції у порівнянні з кваліфікацією.

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Чотириразовий чемпіон Макс Ферстаппен із Red Bull обрав стратегію з трьома пітстопами, яка призвела до того, що на останніх колах він втратив третє місце, а потім ще й отримав від стюардів штраф у 10 секунд за зіткнення з пілотом Mercedes Джорджем Расселом, який фінішував четвертим.

Чудову гонку у Барселоні продемонстрував Ніко Гюлькенберг на боліді Sauber. Німець відіграв десять місць, а на останніх колах філігранно обійшов семиразового чемпіона Ф1 Льюїса Гемілтона.

В очковій зоні вперше у поточному сезоні фінішував Фернандо Алонсо за болідом Aston Martin – він став дев’ятим.

Результати Гран-прі Іспанії

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 186 очок. Другим іде Норріс із 176 очками, а Ферстаппен ‒ третій (137).

У заліку Кубка конструкторів лідирує McLaren із 362 очками, випереджаючи Ferrari (165) та Mercedes (159).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Монреалі, де 13-15 червня очікується Гран-прі Канади.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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