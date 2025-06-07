Португалия – Испания: где смотреть матч финала Лиги наций

Сборные Португалии и Испании встретятся в финале Лиги наций сезона-2024/25. Игра состоится 8 июня на стадионе Альянц Арена в Мюнхене.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Португалия – Испания, где смотреть в Украине и кто покажет игру Фурии Рохи и селесао в финале Лиги наций, рассказывают Факты ICTV.

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Португалия – Испания: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру Португалия — Испания в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.

Матч Португалия – Испания в финале Лиги наций онлайн можно будет посмотреть по таким подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

На финале Лиги наций будет работать швейцарская бригада рефери во главе с Сандро Шерером. Ему будут ассистировать Йонас Эрни и Сюзанна Кюнг. Четвертым арбитром назначен нидерландец Сердар Гезюбююк.

За VAR будет отвечать швейцарец Федайи Сан, которому будут ассистировать двое нидерландцев – Деннис Хиглер и Пол ван Букел.

На стадии полуфинала Лиги наций Португалия обыграла Германию, а Испания одолела Францию в матче с девятью голами.

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