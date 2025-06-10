Стадион Спартак в Киеве поврежден в результате ночного удара: что известно

В результате массированной ночной атаки РФ на Киев 10 июня получил повреждения стадион Спартак. Фото последствий опубликовала директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан.

Стадион Спартак в Киеве подвергся разрушениям

Стадион расположен в Подольском районе Киева. Во время ночной атаки на территорию спортивного комплекса частично упали обломки российского беспилотника, которые вызвали разрушения.

Пиротехники уже забрали обломки вражеского БпЛА со стадиона Спартак, об этом в комментарии hromadske сообщили в Подольской РГА.

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Напомним, ночью 10 июня армия РФ нанесла удар по Киеву дронами и ракетами. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека, среди них — сотрудник полиции.

Падение обломков БпЛА вызвало пожары, разрушения жилых и нежилых зданий, повреждения инфраструктуры в восьми районах столицы.

Всего этой ночью РФ атаковала Украину 322 средствами воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны обезвредили 284 воздушные цели врага.

Фото: Юлия Хан

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