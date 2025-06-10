Стадион Спартак в Киеве поврежден в результате ночного удара: что известно
В результате массированной ночной атаки РФ на Киев 10 июня получил повреждения стадион Спартак. Фото последствий опубликовала директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан.
Стадион Спартак в Киеве подвергся разрушениям
Стадион расположен в Подольском районе Киева. Во время ночной атаки на территорию спортивного комплекса частично упали обломки российского беспилотника, которые вызвали разрушения.
Пиротехники уже забрали обломки вражеского БпЛА со стадиона Спартак, об этом в комментарии hromadske сообщили в Подольской РГА.
Напомним, ночью 10 июня армия РФ нанесла удар по Киеву дронами и ракетами. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека, среди них — сотрудник полиции.
Падение обломков БпЛА вызвало пожары, разрушения жилых и нежилых зданий, повреждения инфраструктуры в восьми районах столицы.
Всего этой ночью РФ атаковала Украину 322 средствами воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны обезвредили 284 воздушные цели врага.
Фото: Юлия Хан