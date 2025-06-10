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Стадіон Спартак у Києві пошкоджено внаслідок нічного удару: що відомо

Стадіон Спартак пошкоджено під час атаки РФ

Унаслідок масованої нічної атаки РФ на Київ 10 червня зазнав пошкоджень стадіон Спартак. Фото наслідків опублікувала директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан.

Стадіон Спартак у Києві зазнав руйнувань

Стадіон розташований у Подільському районі Києва. Під час нічної атаки на територію спортивного комплексу частково впали уламки російського безпілотника, які спричинили руйнування.

Піротехніки вже забрали уламки ворожого БпЛА зі стадіону Спартак, про це в коментарі hromadske повідомили в Подільській РДА.

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Нагадаємо, вночі 10 червня армія РФ завдала удару по Києву дронами і ракетами. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них – працівник поліції.

Падіння уламків БпЛА спричинили пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель, пошкодження інфраструктури у восьми районах столиці.

Загалом цієї ночі РФ атакувала Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знешкодили 284 повітряних цілей ворога.

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Наслідки нічної атаки на Київ 10 червня

Фото: Юлія Хан

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