Стадіон Спартак у Києві пошкоджено внаслідок нічного удару: що відомо

Унаслідок масованої нічної атаки РФ на Київ 10 червня зазнав пошкоджень стадіон Спартак. Фото наслідків опублікувала директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан.

Стадіон Спартак у Києві зазнав руйнувань

Стадіон розташований у Подільському районі Києва. Під час нічної атаки на територію спортивного комплексу частково впали уламки російського безпілотника, які спричинили руйнування.

Піротехніки вже забрали уламки ворожого БпЛА зі стадіону Спартак, про це в коментарі hromadske повідомили в Подільській РДА.

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Нагадаємо, вночі 10 червня армія РФ завдала удару по Києву дронами і ракетами. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них – працівник поліції.

Падіння уламків БпЛА спричинили пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель, пошкодження інфраструктури у восьми районах столиці.

Загалом цієї ночі РФ атакувала Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знешкодили 284 повітряних цілей ворога.

Фото: Юлія Хан

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