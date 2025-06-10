Стадіон Спартак у Києві пошкоджено внаслідок нічного удару: що відомо
Унаслідок масованої нічної атаки РФ на Київ 10 червня зазнав пошкоджень стадіон Спартак. Фото наслідків опублікувала директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан.
Стадіон Спартак у Києві зазнав руйнувань
Стадіон розташований у Подільському районі Києва. Під час нічної атаки на територію спортивного комплексу частково впали уламки російського безпілотника, які спричинили руйнування.
Піротехніки вже забрали уламки ворожого БпЛА зі стадіону Спартак, про це в коментарі hromadske повідомили в Подільській РДА.
Нагадаємо, вночі 10 червня армія РФ завдала удару по Києву дронами і ракетами. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них – працівник поліції.
Падіння уламків БпЛА спричинили пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель, пошкодження інфраструктури у восьми районах столиці.
Загалом цієї ночі РФ атакувала Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знешкодили 284 повітряних цілей ворога.
Фото: Юлія Хан