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Магучих показала Дюплантису видео, как 12-летний украинец побил его рекорд: реакция

Арман Дюплантіс
Фото: Getty Images

Прыгун с шестом Матвей Строгалев на юношеском чемпионате Украины побил мировой рекорд в возрастной категории до 14 лет, взяв высоту в 4 метра.

12-летний юный украинец превзошел результат среди 12-летних двукратного чемпиона Олимпиады Армана Дюплантиса, который он установил в январе 2012 года в американском Рино. Тогда швед покорил планку на 3,97 м.

Реакция Дюплантиса на прыжок Строгалева

Видео с прыжком 12-летнего Матвея показала Дюплантису олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Швед посмотрел видео и поздравил достижение украинца.

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— Отличная работа, — сказал Арман о прыжке Матвея.

Матвей является сыном Анжелы Балахоновой, которая завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике 1999 года, и Вадима Строгалева, участника международных соревнований в составе сборной России.

По неофициальной статистике, Арману Дюплантису принадлежат рекорды еще в пяти возрастных категориях — от 7 до 11 лет.

Сейчас Арману Дюплантису 25 лет. Он уже является двукратным олимпийским чемпионом, победителем пяти чемпионатов мира и четырех чемпионатов Европы.

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