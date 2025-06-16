Магучіх показала Дюплантісу відео, як 12-річний українець побив його рекорд: реакція
Стрибун із жердиною Матвій Строгалєв на юнацькому чемпіонаті України побив світовий рекорд у віковій категорії до 14 років, взявши висоту у 4 метри.
12-річний юний українець перевершив результат серед 12-річних дворазового чемпіона Олімпіади Армана Дюплантіса, який він встановив у січні 2012 року в американському Ріно. Тоді швед підкорив планку на 3,97 м.
Реакція Дюплантіса на стрибок Строгалєва
Відео зі стрибком 12-річного Матвія показала Дюплантісу олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Швед подивився відео та привітав досягнення українця.
— Відмінна робота, — сказав Арман про стрибок Матвія.
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Матвій є сином Анжели Балахонової, яка виборола срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики 1999 року, та Вадима Строгалєва, учасника міжнародних змагань у складі збірної Росії.
За неофіційною статистикою, Арману Дюплантісу належать рекорди ще у п’яти вікових категоріях – від 7 до 11 років.
Зараз Арману Дюплантісу 25 років. Він вже є дворазовим олімпійським чемпіоном, переможцем п’яти чемпіонатів світу та чотирьох чемпіонатів Європи.