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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
6 хв.

Скандальну гімнастку Нікольченко “вибісили” слова про мову на похороні Феліпенка

Влада Нікольченко
Фото: Getty Images

Колишня гімнастка збірної України Влада Нікольченко втрапила у скандал своїми висловлюваннями, коли відреагувала на промову Катерини Мотрич – дружини загиблого військового та актора Юрія Феліпенка.

Свою міркування вона опублікувала у сторис на сторінці в Instagram.

Також у листуванні з іншою гімнасткою Марією Височанською вона назвала фрагмент промови Мотрич на похороні Феліпенка “ху***ю”.

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Нікольченко про мовне питання

Колишня гімнастка записала записала два короткі відео зі своїми думками. Вона почала з того, що могла б промовчати, але вирішила висловитися.

— Знаєте, я б могла промовчати, але висловлюся. Зараз мене хтось закине помідорами, яйцями, відпишеться. Будь ласка, зробіть це вже. Але я просто не розумію людей, які вже стільки років розганяють ось цей мовний скандал.

Типу, що ті, хто розмовляє російською, це взагалі, не люди. Треба взагалі їх викинути з країни, позбавити громадянства. Звісно, у нас свобода слова. Кожен говорить, як вважає за потрібне. Для мене це просто, відверто кажучи, за***ло (дістало, – Ред.), – сказала вона.

Нікольченко заявила, що дуже добре спілкується українською мовою, так само як і російською. Вона зазначила, що сама з Харкова і вивчила українську, коли почалася війна.

За її словами, вона перебувала у стосунках, де у побуті спілкувалася українською мовою. Тому, як зазначила Влада, їй не важливо, якою вона розмовляла.

— Проблема не в цьому. Проблема в тому, що ви цим “насильницьким переходьте на українську мову” ось цим розганянням конфлікту, ви самі відбиваєте бажання переходити на будь-яку мову. Ви це розумієте? Але це просто жах якийсь, чесно. Мене це вибісило сьогодні, – сказала вона.

Нікольченко додала, що відписалася від людини і їй “стало легше”.

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Після хвилі хейту у її бік через ці висловлювання Влада опублікувала у сторис текст заяви, у який назвала це “людським фактором”.

Вона заявила, що є людиною, яка “нічого нікому не зробила”.

— Просто вдумайтесь… Люди, прокиньтеся! Це такі дрібниці на сьогоднішній день – над нашими головами літають ракети, гинуть люди, а ви готові перегризти горло своїй же землячці через мову. Ви серйозно? – написала вона.

Нікольченко заявила, що такі реакції з хейтом є смішними і закликала “не ганьбити країну”.

думки нікольченко

Скриншот: Instagram/Влада Нікольченко

Реакція Височанської на слова Нікольченко

На висловлювання Нікольченко відреагувала інша колишня гімнастка Марія Височанська. Вона зазначила, що не хотіла підіймати цю тему привселюдно, але обставини цього вимагають.

— Це цитата жінки, яка сьогодні поховала чоловіка. А ось реакція людини на цей допис. Як вам така реакція? Тому позбувайтеся не тільки російського, а й такого сміття, не побоюся цього слова, у своєму інфопросторі.

Свою нікому не потрібну позицію варто тримати при собі і точно не транслювати на аудиторію, якщо ти вже знову в Україні, — написала Височанська.

Також Височанська зазначила, що на її пост зі словами Мотрич на похороні Феліпенка Нікольченко написала “ху**я”, виклавши скриншот переписки.

височанська скрін
Скриншот: Марія Височанська
височанська скрін
Скриншот: Марія Височанська
височанська скрін
Скриншот: Марія Височанська
височанська скрін
височанська скрін
височанська скрін

Влада Нікольченко завершила кар’єру у травні 2024 року у віці 21 року.

Вона є призеркою різних міжнародних турнірів. Зокрема, вигравала бронзу Євро-2019 та бронзу ЧС-2019. Також вона не вперше потрапляє у скандали через свої висловлювання.

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