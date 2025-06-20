Скандальну гімнастку Нікольченко “вибісили” слова про мову на похороні Феліпенка

Колишня гімнастка збірної України Влада Нікольченко втрапила у скандал своїми висловлюваннями, коли відреагувала на промову Катерини Мотрич – дружини загиблого військового та актора Юрія Феліпенка.

Свою міркування вона опублікувала у сторис на сторінці в Instagram.

Також у листуванні з іншою гімнасткою Марією Височанською вона назвала фрагмент промови Мотрич на похороні Феліпенка “ху***ю”.

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Нікольченко про мовне питання

Колишня гімнастка записала записала два короткі відео зі своїми думками. Вона почала з того, що могла б промовчати, але вирішила висловитися.

— Знаєте, я б могла промовчати, але висловлюся. Зараз мене хтось закине помідорами, яйцями, відпишеться. Будь ласка, зробіть це вже. Але я просто не розумію людей, які вже стільки років розганяють ось цей мовний скандал.

Типу, що ті, хто розмовляє російською, це взагалі, не люди. Треба взагалі їх викинути з країни, позбавити громадянства. Звісно, у нас свобода слова. Кожен говорить, як вважає за потрібне. Для мене це просто, відверто кажучи, за***ло (дістало, – Ред.), – сказала вона.

Нікольченко заявила, що дуже добре спілкується українською мовою, так само як і російською. Вона зазначила, що сама з Харкова і вивчила українську, коли почалася війна.

За її словами, вона перебувала у стосунках, де у побуті спілкувалася українською мовою. Тому, як зазначила Влада, їй не важливо, якою вона розмовляла.

— Проблема не в цьому. Проблема в тому, що ви цим “насильницьким переходьте на українську мову” ось цим розганянням конфлікту, ви самі відбиваєте бажання переходити на будь-яку мову. Ви це розумієте? Але це просто жах якийсь, чесно. Мене це вибісило сьогодні, – сказала вона.

Нікольченко додала, що відписалася від людини і їй “стало легше”.

Після хвилі хейту у її бік через ці висловлювання Влада опублікувала у сторис текст заяви, у який назвала це “людським фактором”.

Вона заявила, що є людиною, яка “нічого нікому не зробила”.

— Просто вдумайтесь… Люди, прокиньтеся! Це такі дрібниці на сьогоднішній день – над нашими головами літають ракети, гинуть люди, а ви готові перегризти горло своїй же землячці через мову. Ви серйозно? – написала вона.

Нікольченко заявила, що такі реакції з хейтом є смішними і закликала “не ганьбити країну”.

Реакція Височанської на слова Нікольченко

На висловлювання Нікольченко відреагувала інша колишня гімнастка Марія Височанська. Вона зазначила, що не хотіла підіймати цю тему привселюдно, але обставини цього вимагають.

— Це цитата жінки, яка сьогодні поховала чоловіка. А ось реакція людини на цей допис. Як вам така реакція? Тому позбувайтеся не тільки російського, а й такого сміття, не побоюся цього слова, у своєму інфопросторі.

Свою нікому не потрібну позицію варто тримати при собі і точно не транслювати на аудиторію, якщо ти вже знову в Україні, — написала Височанська.

Також Височанська зазначила, що на її пост зі словами Мотрич на похороні Феліпенка Нікольченко написала “ху**я”, виклавши скриншот переписки.

Влада Нікольченко завершила кар’єру у травні 2024 року у віці 21 року.

Вона є призеркою різних міжнародних турнірів. Зокрема, вигравала бронзу Євро-2019 та бронзу ЧС-2019. Також вона не вперше потрапляє у скандали через свої висловлювання.

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