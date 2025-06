Гран-при Австрии: победа Норриса, авария на старте и сход Ферстаппена

Пилот McLaren Ландо Норрис победил на Гран-при Австрии, стартовав с поул-позиции. Для британца это третья победа в текущем сезоне после этапов в Австралии и Монако.

Второе место на подиуме занял его напарник Оскар Пиастри, а тройку лидеров замкнул гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Победитель гонки Ландо Норрис удержался под прессингом своего партнера по команде Оскара Пиастри и сумел первым увидеть перед собой клетчатый флаг на финише.

Третью и четвертую строчку заняли гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Благодаря набранным очкам Скудерия смогла обойти Mercedes в Кубке конструкторов.

Перед стартом гонки пилоты поехали на прогревочный круг, тогда как гонщик Williams Карлос Сайнс не тронулся с места, что напомнило один из моментов ленты F1: Фильм, вышедшей в прокат на этой неделе. В конце концов испанец должен был стартовать с пит-лейна, а старт отложили на 15 минут.

Carlos Sainz is stranded on the grid

He can’t get going and we have an aborted start #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/X9kkiZZeUJ

— Formula 1 (@F1) June 29, 2025