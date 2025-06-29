Гран-при Австрии: победа Норриса, авария на старте и сход Ферстаппена

Пилот McLaren Ландо Норрис победил на Гран-при Австрии, стартовав с поул-позиции. Для британца это третья победа в текущем сезоне после этапов в Австралии и Монако.

Второе место на подиуме занял его напарник Оскар Пиастри, а тройку лидеров замкнул гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Рассел — победитель Гран-при Канады

Победитель гонки Ландо Норрис удержался под прессингом своего партнера по команде Оскара Пиастри и сумел первым увидеть перед собой клетчатый флаг на финише.

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Третью и четвертую строчку заняли гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Благодаря набранным очкам Скудерия смогла обойти Mercedes в Кубке конструкторов.

Перед стартом гонки пилоты поехали на прогревочный круг, тогда как гонщик Williams Карлос Сайнс не тронулся с места, что напомнило один из моментов ленты F1: Фильм, вышедшей в прокат на этой неделе. В конце концов испанец должен был стартовать с пит-лейна, а старт отложили на 15 минут.

Carlos Sainz is stranded on the grid He can’t get going and we have an aborted start #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/X9kkiZZeUJ — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

Заезжая на пит-лейн, Сайнс жаловался на тормоза и в какой-то момент его болид охватил огонь. Команда Williams потушила пламя и отбуксировала машину в бокс.

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После повторного прогревочного круга гонка стартовала и сразу же на первом круге произошел сход с трассы действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и гонщика Mercedes Кими Антонелли после столкновения. Итальянец извинился за столкновение, объяснив, что у него заблокировались тормоза.

На 16-м круге гонку досрочно завершил еще один пилот Williams – Алекс Албон.

Кроме четверки очевидных лидеров, которые оторвались от других во время гонки, в зоне очков также финишировал пилот Mercedes Джордж Рассел, Лиам Лоусон с Racing Bulls, Фернандо Алонсо на Aston Martin, два пилота Sauber — Габриэль Бортолето и Нико Хюлькенберг, а также Эстебан Окон на Haas.

Результаты Гран-при Австрии

Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, который набрал 216 очков. Вторым идет Норрис с 201 очком, а Ферстаппен — третий (155).

В зачете Кубка конструкторов лидирует McLaren с 417 очками, опережая Ferrari (210) и Mercedes (209).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Сильверстоуне, где 4-6 июля ожидается Гран-при Великобритании.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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