Гран-прі Австрії: перемога Норріса, аварія на старті та схід Ферстаппена

Пілот McLaren Ландо Норріс переміг на Гран-прі Австрії, стартувавши з поул-позиції. Для британця це третя перемога у поточному сезоні після етапів в Австралії та Монако.

Друге місце на подіумі посів його напарник Оскар Піастрі, а трійку лідерів замкнув гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Переможець гонки Ландо Норріс втримався під пресингом свого партнера по команді Оскара Піастрі та зумів першим побачити перед собою картатий прапор на фініші.

Третю та четверту сходинку посіли гонщики Ferrari Шарль Леклер та Льюїс Гемілтон. Завдяки набраним очкам Скудерія змогла обійти Mercedes у Кубку конструкторів.

Перед стартом гонки пілоти поїхали на прогрівочне коло, тоді як гонщик Williams Карлос Сайнс не рушив з місця, що нагадало один із моментів стрічки F1: Фільм, що вийшла у прокат цього тижня. Врешті іспанець мав стартувати з пітлейн, а старт відклали на 15 хвилин.

Carlos Sainz is stranded on the grid

He can’t get going and we have an aborted start #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/X9kkiZZeUJ

— Formula 1 (@F1) June 29, 2025