Гран-прі Австрії: перемога Норріса, аварія на старті та схід Ферстаппена

Пілот McLaren Ландо Норріс переміг на Гран-прі Австрії, стартувавши з поул-позиції. Для британця це третя перемога у поточному сезоні після етапів в Австралії та Монако.

Друге місце на подіумі посів його напарник Оскар Піастрі, а трійку лідерів замкнув гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Рассел ‒ переможець Гран-прі Канади

Переможець гонки Ландо Норріс втримався під пресингом свого партнера по команді Оскара Піастрі та зумів першим побачити перед собою картатий прапор на фініші.

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Третю та четверту сходинку посіли гонщики Ferrari Шарль Леклер та Льюїс Гемілтон. Завдяки набраним очкам Скудерія змогла обійти Mercedes у Кубку конструкторів.

Перед стартом гонки пілоти поїхали на прогрівочне коло, тоді як гонщик Williams Карлос Сайнс не рушив з місця, що нагадало один із моментів стрічки F1: Фільм, що вийшла у прокат цього тижня. Врешті іспанець мав стартувати з пітлейн, а старт відклали на 15 хвилин.

Carlos Sainz is stranded on the grid He can’t get going and we have an aborted start #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/X9kkiZZeUJ — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

Заїжджаючи на пітлейн Сайнс скаржився на гальма і в якийсь момент його болід охопив вогонь. Команда Williams загасила полум’я і відбуксувала машину в бокс.

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Після повторного прогрівочного кола гонка стартувала і відразу ж на першому колі стався схід з траси чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена та гонщика Mercedes Кімі Антонеллі після зіткнення. Італієць вибачився за зіткнення, пояснивши, що у нього заблокувалися гальма.

На 16-му колі гонку достроково завершив ще один пілот Williams Алекс Албон.

Окрім четвірки очевидних лідерів, які відірвалися від інших під час гонки, у зоні очок також фінішував пілот Mercedes Джордж Рассел, Ліам Лоусон із Racing Bulls, Фернандо Алонсо на Aston Martin, два пілоти Sauber – Габріель Бортолето та Ніко Гюлькенберг, а також Естебан Окон на Haas.

Результати Гран-прі Австрії

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 216 очок. Другим іде Норріс із 201 очком, а Ферстаппен ‒ третій (155).

У заліку Кубка конструкторів лідирує McLaren із 417 очками, випереджаючи Ferrari (210) та Mercedes (209).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Сільверстоуні, де 4-6 липня очікується Гран-прі Великої Британії.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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