Я просто никчемный: Хэмилтон заявил, что Ferrari должна заменить его другим гонщиком

Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон сказал, что был “просто никчемный” после того, как завершил квалификацию Гран-при Венгрии на 12-м месте, в то время как его напарник Шарль Леклер занял поул-позицию.

Журналистам он заявил, что Ferrari, вероятно, должна его заменить.

Хэмилтон о квалификации на Гран-при Венгрии

40-летний Хэмилтон выбыл во втором сегменте квалификации, финишировав на 12 позиции на трассе Хунгароринг.

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– Я ехал ужасно. Что есть, то есть. Я просто никчемный, – сказал подавленный британский гонщик.

На вопрос, есть ли у него какие-то ответы, учитывая, что Ferrari упорно работает над совершенствованием SF-25 с помощью последних обновлений, Хэмилтон предположил, что команде следует его заменить.

– У команды нет проблем – вы видели, что машина на поул-позиции. Так что, вероятно, им нужно сменить пилота, – добавил он.

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В Венгрии Хэмилтон был на 0,247 секунды медленнее Леклера во второй части квалификации, после которой он выбыл, тогда как монегаск показал шестую скорость.

На предыдущем Гран-при Бельгии Хэмилтон завершил выступления уже в первом сегменте квалификации.

Тогда британец стартовал с пит-лейна и все же сумел финишировать седьмым, отыграв 11 позиций. За проведенную гонку его избрали Гонщиком дня.

В личном зачете после 13 этапов сезона Льюис Хэмилтон занимает шестое место, имея в активе 109 очков. Лидером чемпионата на данный момент является пилот McLaren Оскар Пиастри, у которого 266 очков.

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