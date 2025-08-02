Я просто нікчемний: Гемілтон заявив, що Ferrari має замінити його іншим гонщиком

Пілот Ferrari Льюїс Гемілтон сказав, що був “просто нікчемним” після того, як завершив кваліфікацію Гран-прі Угорщини на 12-му місці, тоді як його напарник Шарль Леклер посів поул-позицію.

Журналістам він заявив, що Ferrari, ймовірно, повинна його замінити.

Гемілтон про кваліфікацію на Гран-прі Угорщини

40-річний Гемілтон вибув у другому сегменті кваліфікації, фінішувавши на 12 позиції на трасі Хунгароринг.

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– Я їхав жахливо. Що є, те є. Я просто нікчемний, – сказав пригнічений британський гонщик.

На запитання, чи має він якісь відповіді, враховуючи, що Ferrari наполегливо працює над вдосконаленням SF-25 за допомогою останніх оновлень, Гемільтон припустив, що команді слід його замінити.

– У команди немає проблем – ви бачили, що машина на поул-позиції. Тож, ймовірно, їм потрібно змінити пілота, – додав він.

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В Угорщині Гемільтон був на 0,247 секунди повільніший за Леклера у другій частині кваліфікації, після якої він вибув, тоді як монегаск показав шосту швидкість.

На попередньому Гран-прі Бельгії Гемілтон завершив виступи вже у першому сегменті кваліфікації.

Тоді британець стартував з пітлейну та все ж зумів фінішувати сьомим, відігравши 11 позицій. За проведену гонку його обрали Гонщиком дня.

В особистому заліку після 13 етапів сезону Льюїс Гемілтон посідає шосту сходинку, маючи в активі 109 очок. Лідером чемпіонату наразі є пілот McLaren Оскар Піастрі, у якого 266 пунктів.

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