Более 18 млн грн в месяц: известна зарплата Забарного в ПСЖ

Центрбек сборной Украины по футболу Илья Забарный присоединится к французскому ПСЖ. Футболист накануне прибыл в Париж для прохождения медосмотра.

Французское издание L’Equipe узнало, какую зарплату будет получать Илья Забарный в ПСЖ.

Забарный в ПСЖ: сколько будет зарабатывать

В Пари Сен-Жермен зарплата Ильи Забарного составит €4,5 млн (217 млн грн) в год, не считая бонусов. То есть месячная зарплата Забарного в Париже будет €375 тыс. (более 18 млн грн).

Сейчас смотрят

Издание пишет, что бонусы могут “легко увеличить” сумму зарплаты до €8 млн в течение первого сезона в ПСЖ.

За переход Забарного ПСЖ заплатит английскому Борнмуту €60 млн, а также еще €3 млн в виде солидарных выплат.

Кроме того, предусмотрены два бонуса по €1,5 млн: в случае победы ПСЖ в Лиге 1 и в случае триумфа в Лиге чемпионов в течение пяти сезонов.

Напомним, Илья Забарный согласовал условия личного контракта с ПСЖ еще в июне этого года. Но из-за разногласий между клубами по сумме трансфера переговоры приостановились.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.