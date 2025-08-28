Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером финала сезона Бриллиантовой лиги, который состоялся в Цюрихе.

Дорощук стал серебряным призером в финале Бриллиантовой лиги

В решающих соревнованиях приняли участие шесть спортсменов. Среди них — ямаец Ромейн Бекфорд, итальянец Марко Фассинотти, американцы Джувон Гаррисон и Шелби Макьюэн, а также лидер сезона Гамиш Керр из Новой Зеландии.

Финал стартовал с высоты 2,10 м. Наибольшие трудности в начале испытывал Фассинотти, который преодолел планку только с третьей попытки.

Победителем стал действующий олимпийский чемпион Гамиш Керр, которому покорились 2,34 м.

Дорощук после неудачи на 2,32 м попытался взять высоту 2,34 м, но безуспешно, поэтому завершил турнир с серебром.

Олег Дорощук пробился в финал сезона Бриллиантовой лиги благодаря победе на этапе в Брюсселе, где завоевал свою первую золотую награду в карьере с результатом 2,25 м.

В среду, 27 августа, в решающих соревнованиях Бриллиантовой лиги в Цюрихе в секторе для прыжков в высоту соревновались украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Для Магучих он завершился завоеванием пятой подряд медали в карьере в финале этого соревнования.

