Олег Дорощук приніс Україні срібло у фіналі Діамантової ліги в Цюриху
Український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером фіналу сезону Діамантової ліги, що відбувся в Цюриху.
Дорощук став срібним призером у фіналі Діамантової ліги
У вирішальних змаганнях взяли участь шість спортсменів. Серед них – ямаєць Ромейн Бекфорд, італієць Марко Фассінотті, американці Джувон Гаррісон та Шелбі Мак’юен, а також лідер сезону Гаміш Керр із Нової Зеландії.
Фінал стартував з висоти 2.10 м. Найбільші труднощі на початку мав Фассінотті, який подолав планку лише з третьої спроби.
Переможцем став чинний олімпійський чемпіон Гаміш Керр, якому підкорилися 2.34 м.
Дорощук після невдачі на 2.32 м спробував взяти висоту 2.34 м, але безуспішно, тож завершив турнір із сріблом.
Олег Дорощук пробився до фіналу сезону Діамантової ліги завдяки перемозі на етапі в Брюсселі, де здобув своє першу золоту нагороду в кар’єрі з результатом 2.25 м.
У середу, 27 серпня, у вирішальних змаганнях Діамантової ліги в Цюриху у секторі для стрибків у висоту змагалися українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Для Магучіх він завершився здобуттям п’ятої підряд у кар’єрі медалі у фіналі цього змагання.