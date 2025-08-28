Український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером фіналу сезону Діамантової ліги, що відбувся в Цюриху.

Дорощук став срібним призером у фіналі Діамантової ліги

У вирішальних змаганнях взяли участь шість спортсменів. Серед них – ямаєць Ромейн Бекфорд, італієць Марко Фассінотті, американці Джувон Гаррісон та Шелбі Мак’юен, а також лідер сезону Гаміш Керр із Нової Зеландії.

Фінал стартував з висоти 2.10 м. Найбільші труднощі на початку мав Фассінотті, який подолав планку лише з третьої спроби.

Переможцем став чинний олімпійський чемпіон Гаміш Керр, якому підкорилися 2.34 м.

Дорощук після невдачі на 2.32 м спробував взяти висоту 2.34 м, але безуспішно, тож завершив турнір із сріблом.

Олег Дорощук пробився до фіналу сезону Діамантової ліги завдяки перемозі на етапі в Брюсселі, де здобув своє першу золоту нагороду в кар’єрі з результатом 2.25 м.

У середу, 27 серпня, у вирішальних змаганнях Діамантової ліги в Цюриху у секторі для стрибків у висоту змагалися українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Для Магучіх він завершився здобуттям п’ятої підряд у кар’єрі медалі у фіналі цього змагання.

