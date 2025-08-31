В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.

Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.

За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

№ Гонщик Команда Очки 1. Оскар Пиастри McLaren 309 2. Ландо Норрис McLaren 275 3. Макс Ферстаппен Red Bull 205 4. Джордж Расселл Mercedes 184 5. Шарль Леклер Ferrari 151 6. Льюис Хемилтон Ferrari 109 7. Андреа Кими Антонелли Mercedes 64 8. Алекс Албон Williams 64 9. Нико Хюлькенберг Kick Sauber 37 10. Исаак Хаджар Racing Bulls 37

Зачет команд Формулы-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 584 2. Ferrari 260 3. Mercedes 248 4. Red Bull 214 5. Williams 80 6. Aston Martin 62 7. Racing Bulls 60 8. Kick Sauber 51 9. Haas 44 10. Alpine 20

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

