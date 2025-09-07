Пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил на Гран-при Италии, стартовав с поул-позиции. Для голландца это третья победа в текущем сезоне.

Второе и третье места на подиуме заняли гонщики McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.

Ферстаппен — победитель Гран-при Италии

После ожесточенной борьбы на первых кругах Ферстаппен ненадолго потерял лидерство, но затем сумел его вернуть и увеличить отрыв от ближайших преследователей из McLaren.

Но победу голландца омрачила конюшня McLaren из-за спорного решения, когда приказала Пиастри пропустить Норриса. Это произошло после того, как из-за медленного пит-стопа британец выехал позади своего напарника по команде.

Это отбросило его позади Пиастри, однако команда приказала лидеру чемпионата уступить позицию. Оскар сказал, что он не согласен, но все же уступил позицию.

Четвертым финишировал пилот Ferrari Шарль Леклер, который опередил Джорджа Рассела из Mercedes. Шестым стал другой гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон, который из-за штрафа стартовал на пять позиций ниже и финишировал только десятым.

В очковой зоне также финишировали Алекс Албон из Williams, гонщик Kick Sauber Габриэль Бортолето, Кими Антонелли из Mercedes и гонщик Red Bull Racing Исаак Хаджар.

Результаты Гран-при Италии

Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, набравший 324 очка. Вторым идет Норрис с 293 очками, а Ферстаппен — третий (230).

В зачете Кубка конструкторов лидирует McLaren с 617 очками, опережая Ferrari (280) и Mercedes (260).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Баку, где 19-21 сентября ожидается Гран-при Азербайджана.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

