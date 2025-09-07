Пілот Red Bull Макс Ферстаппен переміг на Гран-прі Італії, стартувавши з поул-позиції. Для нідерландця це третя перемога у поточному сезоні.

Друге та третє місця на подіумі посіли гонщики McLaren Ландо Норріс та Оскар Піастрі відповідно.

Ферстаппен ‒ переможець Гран-прі Італії

Після запеклої боротьби на перших колах Ферстаппен ненадовго втратив лідерство, але потім зумів його повернути та збільшити відрив від найближчих переслідувачів із McLaren.

Але перемогу нідерландця затьмарила стайня McLaren через суперечливе рішення, коли наказала Піастрі пропустити Норріса. Це сталося після того, як через повільний пітстоп британець виїхав позаду свого напарника по команді.

Це відкинуло його позаду Піастрі, проте команда наказала лідеру чемпіонату поступитися позицією. Оскар сказав, що він не згоден, але все ж поступився позицією.

Четвертим фінішу дістався пілот Ferrari Шарль Леклер, який випередив Джордж Рассел із Mercedes. Шостим став інший гонщик Ferrari Льюїс Гемілтон, який через штраф стартував на п’ять позицій стартував лише десятим.

В очковій зоні також фінішували Алекс Албон із Williams, гонщик Kick Sauber Ґабріель Бортолето, Кімі Антонеллі з Mercedes та гонщик Red Bull Racing Ізак Аджар.

Результати Гран-прі Італії

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 324 очки. Другим іде Норріс, маючи 293 очок, а Ферстаппен ‒ третій (230).

У заліку Кубка конструкторів лідирує McLaren із 617 очками, випереджаючи Ferrari (280) та Mercedes (260).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Баку, де 19-21 вересня очікується Гран-прі Азербайджану.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

