Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, что на интервью после положительной допинг-пробы ей предложили в Международном антидопинговом агентстве (AIU), чтобы сократить срок отстранения.

В интервью Маше Ефросининой, которое вышло на ее YouTube-канале, она назвала такое предложение шантажом.

Бех-Романчук о предложении сократить срок бана

Спортсменка рассказала, что после предоставленных ею аргументов относительно ее допинг-пробы в AIU сказали ей, что она может сократить себе срок дисквалификации, если разоблачит спортсменов, принимающих запрещенные вещества.

– А они в свою очередь, знаешь, что мне говорят? Вы можете сократить себе срок и сдать спортсменов, которые употребляют запрещенные вещества. Представь мой шок. Это шантаж. Это не шантаж. Они это называют, сейчас я тебе назову по-другому: твоя законная возможность, – рассказала Марина.

Бех-Романчук призналась, что тогда была настолько смущена, что даже не знала, что ей на это ответить.

– Я просто сидела и говорила: Вы понимаете, я такими вещами не занимаюсь. И я не общаюсь с людьми, которые такими вещами занимаются. А они такие, ну, ты понимаешь, что тогда у тебя варианты: либо ты соглашаешься, и мы тебе сокращаем один год, будет не четыре, а три.

Я говорю, в чем я должна согласиться? В том, чего я не делала, того, чего я не употребляла. Я никогда не буду признавать своей вины в том, чего я не сделала, – подчеркнула она.

По ее словам, после этого они закончили интервью с представителями AIU. Тогда она поняла, что ничего не может сделать, что никто не будет разбираться.

Напомним, Марина Бех-Романчук приостановила карьеру после того, как получила отстранение из-за положительного результата допинг-теста. Впоследствии спортсменка сообщила, что беременна первенцем.

