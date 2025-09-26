Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вспомнила, как узнала о положительном тесте на допинг, и рассказала, как ее шокировало то, в чем ее обвиняют.

Об этом спортсменка рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Бех-Романчук о допинг-пробе

Бех-Романчук рассказала, что в период, когда у нее были серьезные проблемы со здоровьем и она находилась на лечении у спортивных врачей, ей регулярно приходилось сдавать допинг-пробы.

– За этот период с октября по февраль у меня взяли четыре пробы. Проба хранится в течение 10 лет, и ее могут открыть в любой момент. Это не так, как анализ крови, где результат известен через три дня. Ее могут исследовать через месяц, год – когда угодно, – пояснила спортсменка.

Именно в этот период она получила сообщение от Международного антидопингового агентства (AIU).

– Я четко помню, что ехала в поезде на соревнования и мне прислал мой менеджер сообщение, что он получил письмо от AIU – это всемирная организация, которая занимается расследованиями положительных допинг-проб. И я же понимаю, что оттуда письма просто так не приходят, – вспомнила легкоатлетка.

Для Бех-Романчук эти обвинения выглядели шокирующими, ведь она лечится от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ).

Этот диагноз и без того предполагает повышенный уровень мужских гормонов, а лечение спортсменки направлено на их снижение, чтобы восстановить женский гормональный баланс и иметь возможность забеременеть.

– Представь меня, когда врач говорит, что меня обвиняют в приеме тестостерона. Человека, у которого синдром поликистозных яичников. То есть уже мой диагноз предполагает, что у меня и так тестостерон высокий. Я человек, который хочет забеременеть, который наоборот лечением пытался этот тестостерон подавить. То есть выровнять для того, чтобы у меня начали лучше работать женские гормоны, а мне здесь говорят, что я принимала тестостерон. Представь мой шок, – подчеркнула она.

По словам спортсменки, сам по себе препарат не мог быть в ее организме, ведь октябрьская проба была чистая, январская – тоже чистая. Марина подчеркивает, что это уже доказывает, что она априори не принимала тестостерон.

Тем более, что этот препарат выводится 6–8 месяцев. Человек, который сдает 20–25 проб в год в любой момент, не может позволить себе такое.

Бех-Романчук подчеркнула, что всегда действовала исключительно под наблюдением спортивных врачей и ни разу не употребляла запрещенных препаратов.

