Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла, що на інтерв’ю після позитивної допінг-проби їй запропонували в Міжнародної антидопінговій агенції (AIU), щоб скоротити термін відсторонення.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній, яке вийшло на її YouTube-каналі, вона назвала таку пропозицію шантажем.

Бех-Романчук про пропозицію скоротити термін бану

Спортсменка розповіла, що після наданих нею аргументів щодо її допінг-проби в AIU сказали їй, що вона може скоротити собі термін дискваліфікації, якщо викриє спортсменів, які приймають заборонені речовини.

– А вони в свою чергу, знаєш, що мені говорять? Ви можете скоротити собі термін і здати спортсменів, які вживають заборонені речовини. Уяви мій шок. Це шантаж. Це не шантаж. Вони це називають, зараз я тобі назву інакше: Твоя законна можливість, – розповіла Марина.

Бех-Романчук зізналася, що тоді була настільки збентежена, що навіть не знала, що їй на це відповісти.

– Я просто сиділа і я кажу, ви розумієте, я такими речами не займаюсь. І я не спілкуюсь з людьми, які такими речами займаються. І вони такі, ну а ти розумієш, що тоді в тебе варіанти того, що ти погоджуєшся, і ми тобі скошуємо один рік, буде не чотири, а три.

Я кажу, в чому я маю погодитися? В тому, чого я не робила, того, чого я не вживала. Я не буду ніколи визнавати своєї вини в тому, чого я не зробила, – наголосила вона.

За її словами, після цього вони закінчили це інтерв’ю з представниками AIU. Тоді вона зрозуміла, що нічого не може вдіяти, що ніхто не буде розбиратись.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук призупинила кар’єру після того, як отримала відсторонення через позитивний результат допінг-тесту. Згодом спортсменка повідомила, що вагітна первістком.

