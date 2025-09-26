Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук пригадала, як дізналася про позитивний тест на допінг, і розповіла, як шокувало її те, у чому її звинувачують.

Про це спортсменка розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Бех-Романчук про допінг-пробу

Бех-Романчук розповіла, що в період, коли мала серйозні проблеми зі здоров’ям і перебувала під лікуванням спортивних лікарів, їй регулярно доводилося здавати допінг-проби.

– За цей період з жовтня до лютого у мене забрали чотири проби. Проба зберігається протягом 10 років, і її можуть відкрити у будь-який момент. Це не так, як аналіз крові, де результат відомий за три дні. Її можуть дослідити через місяць, рік – коли завгодно, – пояснила спортсменка.

Саме під час цього періоду вона отримала повідомлення від Міжнародної антидопінгової агенції (AIU).

– Я чітко пам’ятаю, що їхала в потязі на змагання і мені прислав мій менеджер повідомлення, що він отримав листа від AIU – це всесвітня організація, яка займається розслідуваннями позитивних допінг-проб. І я ж розумію, що звідти листи просто так не приходять, – згадала легкоатлетка.

Для Бех-Романчук ці звинувачення виглядали шокуючими, адже вона лікується від синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ).

Цей діагноз і без того передбачає підвищений рівень чоловічих гормонів, а лікування спортсменки спрямоване на їх зниження, щоб відновити жіночий гормональний баланс і мати можливість завагітніти.

– Уяви мене, коли лікар говорить, що мене звинувачують в прийманні тестостерону. Людину, у якої синдром полікістозних яєчників. Тобто вже мій діагноз передбачає те, що у мене й так тестостерон високий. Я людина, яка хоче завагітніти, яка навпаки лікуванням намагалася цей тестостерон подавити. Тобто вирівняти для того, щоб в мене почали працювати краще жіночі гормони, і мені тут говорять, що я приймала тестостерон. Уяви мій шок, – наголосила вона.

За словами спортсменки, сам по собі препарат не міг бути в її організмі, адже жовтнева проба була чиста, січнева – теж чиста. Марина наголошує, що це вже доводить, що вона апріорі не приймала тестостерону.

Тим більше, що цей препарат виводиться 6–8 місяців. Людина, яка здає 20–25 проб на рік у будь-який момент, не може дозволити собі таке.

Бех-Романчук підкреслила, що завжди діяла лише під наглядом спортивних лікарів і жодного разу не вживала заборонених препаратів.

