Пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил на Гран-при США, стартовав с поул-позиции. Для голландца это пятая победа в текущем сезоне.

Второе место занял гонщик McLaren Ландо Норрис, а третьим финишировал Шарль Леклер из Ferrari.

Ферстаппен — победитель Гран-при США

Макс Ферстаппен доминировал с первого круга на Гран-при США в Остине, усилив давление на пилотов McLaren Оскара Пиастри и Ландо Норриса, которые лидируют в чемпионате.

Норрис на последних кругах сумел обойти Шарля Леклера и финишировать вторым. Вслед за монегаском финишировал другой пилот Ferrari Льюис Хэмилтон, который на первом круге обошел Пиастри. Австралиец в США довольствовался лишь пятым местом.

В очковой зоне также оказались Джордж Рассел из Mercedes, Юки Цунода из Red Bull, Нико Хюлькенберг из Kick Sauber, Оливер Бергман из Haas, а десятку замкнул пилот Aston Martin Фернандо Алонсо.

Результаты Гран-при США

Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, набравший 346 очков. Вторым идет Норрис с 332 очками, а Ферстаппен – третий (306).

Зачет Кубка конструкторов выиграл досрочно McLaren еще на предыдущем этапе. Сейчас британская команда имеет в своем активе 678 очков, на второй строчке Mercedes (341), а третье место у Ferrari (334).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Мехико, где 24-26 октября ожидается Гран-при Мексики.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

