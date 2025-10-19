Пілот Red Bull Макс Ферстаппен переміг на Гран-прі США, стартувавши з поул-позиції. Для нідерландця це п’ята перемога у поточному сезоні.

Друге місце посів гонщик McLaren Ландо Норріс, а третім фінішував Шарль Леклер із Ferrari.

Ферстаппен ‒ переможець Гран-прі США

Макс Ферстаппен домінував з першого кола на Гран-прі США в Остіні, посиливши тиск на пілотів McLaren Оскара Піастрі та Ландо Норріса, які лідирують у чемпіонаті.

Зараз дивляться

Норріс на останніх колах зумів обійти Шарля Леклера та фінішувати другим. Слідом за монегаском фінішу дістався інший пілот Ferrari Льюїс Гемілтон, який на першому колі обійшов Піастрі. Австралієць у США задовольнився лише п’ятою сходинкою.

В очковій зоні також опинилися Джордж Рассел із Mercedes, Юкі Цунода з Red Bull, Ніко Гюлькенберг із Kick Sauber, Олівер Бергман із Haas, а десятку замкнув пілот Aston Martin Фернандо Алонсо.

Результати Гран-прі США

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 346 очок. Другим іде Норріс, маючи 332 очки, а Ферстаппен ‒ третій (306).

Залік Кубка конструкторів виграв достроково McLaren ще попереднього етапу. Зараз британська команда має у своєму активі 678 очок, на другій сходинці Mercedes (341), а третє місце у Ferrari (334).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Мехіко, де 24-26 жовтня очікується Гран-прі Мексики.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.