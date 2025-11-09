Пілот McLaren Ландо Норріс переміг на Гран-прі Бразилії, стартувавши з поул-позиції. Для британця це сьома перемога у поточному сезоні.

Друге місце посів гонщик Mercedes Кімі Антонеллі, а третім фінішував Макс Ферстаппен із Red Bull.

Норріс ‒ переможець Гран-прі Бразилії

Ландо Норріс стартував з поул-позиції та домінував упродовж всієї гонки до фінішу. Це дозволило британцю збільшити відкрив від переслідувачів та наблизитися ще на крок до омріяного титулу у Формулі-1.

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, який провалив напередодні кваліфікацію, стартував із пітлейн через новий двигун.

Робота механіків над болідом принесла свої плоди і нідерландець зумів піднятися на третє місце, поступившись лише 19-річному італійцю Кімі Антонеллі, який посів друге місце. Для гонщика Mercedes – це найкращий результат у Гран-прі за кар’єру.

Інший гонщик McLaren Оскар Піастрі мусив задовольнитися п’ятим місцем після того, як отримав 10-ти секундний штраф за спричинену аварію між Антонеллі та пілотом Ferrari Шарлем Леклером на сьомому колі. Монегаск після зіткнення змушений був зійти з траси.

Невдала гонка була й для іншого пілота Скудерії Льюїса Гемілтона, який зійшов з дистанції на 40-му колі. Ще на початку він отримав пошкодження, а потім стюарди покарали його п’ятисекундним штрафом.

Результати Гран-прі Бразилії

Лідерство в особистому заліку Формули-1 тепер очолює Ландо Норріс, який набрав 390 очок. Другим іде Піастрі, маючи 366 очок, а Ферстаппен ‒ третій (341).

Залік Кубка конструкторів раніше достроково виграв McLaren. Зараз британська команда має у своєму активі 756 очок, на другій сходинці Mercedes (398), а третє місце у Red Bull (366).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Сан-Паулу, де 20-22 листопада очікується Гран-прі Лас-Вегаса.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

