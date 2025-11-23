Пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил на Гран-при Лас-Вегаса, стартовав со второй позиции. Для голландца это шестая победа в текущем сезоне.

Второе место занял гонщик McLaren Ландо Норрис, а третьим финишировал Джордж Рассел из Mercedes.

Ферстаппен — победитель Гран-при Бразилии

Макс Ферстаппен выиграл гонку почти с 21-секундным преимуществом, поскольку Ландо Норрис имел проблемы с болидом в конце гонки. Однако британцу удалось удержать позади себя Джорджа Рассела.

Гонщик Red Bull перехитрил Норриса, который стартовал с поула, на коротком отрезке перед первым поворотом: Ландо резко сместился на внутреннюю траекторию, чтобы перекрыть пилота Red Bull, но пошел слишком глубоко и потерял лидерство.

Расселл тоже воспользовался моментом и обошел его по внешней траектории во втором повороте, так что Норрис откатился на третью позицию. Позже он сместил Расселла со второй позиции.

This is the move which saw Norris fly past Russell for P2! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/F5iqytWdfq — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Кими Антонелли из Mercedes пересек финишную черту четвертым, но штраф в 5 секунд за фальстарт опустил его на пятое место за другим гонщиком McLaren Оскаром Пиастри.

Также оба гонщика Ferrari взяли очки: Шарль Леклер отыграл три позиции и финишировал шестым, а Льюис Хэмилтон, стартовавший последним, сумел дойти до финиша десятым.

Гонщик Williams Карлос Сайнс потерял четыре позиции после старта и завершил гонку седьмым.

Результаты Гран-при Лас-Вегаса

Лидерство в личном зачете Формулы-1 возглавляет Ландо Норрис, набравший 408 очков. Вторым идет Пиастри с 378 очками, а Ферстаппен — третий (366).

Зачет Кубка конструкторов ранее досрочно выиграл McLaren. Сейчас британская команда имеет в своем активе 786 очков, на второй строчке Mercedes (423), а третье место у Red Bull (391).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Лусаиле, где 28-30 ноября ожидается Гран-при Катара.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

