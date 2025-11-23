Пілот Red Bull Макс Ферстаппен переміг на Гран-прі Лас-Вегаса, стартувавши з другої позиції. Для нідерландця це шоста перемога у поточному сезоні.

Друге місце посів гонщик McLaren Ландо Норріс, а третім фінішував Джордж Рассел із Mercedes.

Ферстаппен ‒ переможець Гран-прі Бразилії

Макс Ферстаппен виграв гонку майже з 21-секундною перевагою, оскільки Ландо Норріс мав проблеми з болідом наприкінці гонки. Проте британцю вдалося втримати позаду себе Джорджа Рассела.

Гонщик Red Bull перехитрив Норріса, який стартував з поулу, на короткому відрізку перед першим поворотом: Ландо різко змістився на внутрішню траєкторію, щоб перекрити пілота Red Bull, але пішов надто глибоко й втратив лідерство.

Расселл теж скористався моментом і обійшов його по зовнішній траєкторії у другому повороті, тож Норріс відкотився на третю позицію. Пізніше він змістив Рассела з другої позиції.

This is the move which saw Norris fly past Russell for P2! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/F5iqytWdfq — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Кімі Антонеллі з Mercedes перетнув фінішну лінію четвертим, але штраф у 5 секунд за фальстарт опустив його на п’яте місце за іншим гонщиком McLaren Оскаром Піастрі.

Також обидва гонщики Ferrari взяли очки: Шарль Леклер відіграв три позиції та фінішував шостим, а Льюїс Гемілтон, який стартував останнім, зумів дійти до фінішу десятим.

Гонщик Williams Карлос Сайнс втратив чотири позиції після старту та завершив гонку сьомим.

Результати Гран-прі Лас-Вегаса

Лідерство в особистому заліку Формули-1 очолює Ландо Норріс, який набрав 408 очок. Другим іде Піастрі, маючи 378 очок, а Ферстаппен ‒ третій (366).

Залік Кубка конструкторів раніше достроково виграв McLaren. Зараз британська команда має у своєму активі 786 очок, на другій сходинці Mercedes (423), а третє місце у Red Bull (391).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Лусаїлі, де 28-30 листопада очікується Гран-прі Катару.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

