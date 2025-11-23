Пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри получили дисквалификацию по итогам Гран-при Лас-Вегаса, а их результаты в гонке аннулировали.

Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1 на официальном сайте.

Норрис и Пиастри дисквалифицированы с Гран-при Лас-Вегаса

После гонки в Лас-Вегасе во время проверки выяснилось, что оба болида McLaren не соответствуют техническим правилам.

Технические делегаты обнаружили, что контрольная планка обоих болидов MCL39 была изношена больше допустимого. Этот вопрос передали на рассмотрение стюардов, которые впоследствии дисквалифицировали оба болида.

На Гран-при Лас-Вегаса Норрис финишировал вторым, а Пиастри – четвертым. В сумме они заработали 30 очков, но теперь их аннулировали.

От дисквалификации гонщиков McLaren значительно выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен, ведь теперь сравнялся по очкам с Оскаром Пиастри – у обоих по 366.

Ландо Норрис продолжает лидировать в турнирной таблице с 390 очками, опережая на 24 очка Пиастри и Ферстаппена за два этапа до завершения.

McLaren не первая команда, которая нарушила правила относительно контрольной планки в этом сезоне. Льюис Хэмилтон и Нико Хюлькенберг также были дисквалифицированы с Гран-при Китая и Бахрейна соответственно за подобные нарушения.

