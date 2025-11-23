Пілоти McLaren Ландо Норріс та Оскар Піастрі отримали дискваліфікацію за підсумками Гран-прі Лас-Вегаса, а їхні результати у гонці анулювали.

Про це повідомила пресслужба Формули-1 на офіційному сайті.

Норріса та Піастрі дискваліфікували з Гран-прі Лас-Вегаса

Після гонки у Лас-Вегасі під час перевірки виявили, що обидва боліди McLaren не відповідають технічним правилам.

Технічні делегати виявили, що контрольна планка обох болідів MCL39 була зношена більше дозволеного. Це питання передали на розгляд стюардів, які згодом дискваліфікували обидва боліди.

На Гран-прі Лас-Вегаса Норріс фінішував другим, а Піастрі – четвертим. В сумі вони заробили 30 очок, але тепер їх анулювали.

Від дискваліфікації гонщиків McLaren значно виграв пілот Red Bull Макс Ферстаппену, адже тепер зрівнявся за очками з Оскаром Піастрі – в обох по 366.

Ландо Норріс продовжує лідирувати у турнірній таблиці з 390 очками, випереджаючи на 24 очки Піастрі та Ферстаппена за два етапи до завершення.

McLaren не перша команда, яка порушила правила щодо контрольної планки у цьому сезоні. Льюїс Гемілтон і Ніко Гюлькенберг також були дискваліфіковані з Гран-прі Китаю та Бахрейну відповідно за подібні порушення.

