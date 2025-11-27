Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил, что украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов дебютирует в промоушене.

Об этом говорится на официальной странице UFC в социальных сетях.

Амосов дебютирует в UFC: дата

32-летний Ярослав Амосов выйдет в октагон против американца Нила Магни на турнире UFC Vegas 112. Бой Амосов – Магни состоится 13 декабря 2025 года.

Сейчас смотрят

В марте украинец одержал победу над американцем Кертисом Миллендером на турнире Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии.

View this post on Instagram A post shared by UFC (@ufc)

Этот бой стал для него первым с ноября 2023 года, когда он уступил Джейсону Джексону и потерял чемпионский пояс Bellator. Всего в активе Ярослава 28 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

Контракт Амосова с промоушеном Bellator истек в сентябре 2024 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.