Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) оголосив, що український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов дебютує у промоушні.

Про це йдеться на офіційній сторінці UFC у соціальних мережах.

Амосов дебютує в UFC: дата

32-річний Ярослав Амосов вийде в октагон проти американця Ніла Магні на турнірі UFC Vegas 112. Бій Амосов – Магні відбудеться 13 грудня 2025 року.

У березні українець здобув перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії.

Той бій став для нього першим з листопада 2023 року, коли він поступився Джейсону Джексону та втратив чемпіонський пояс Bellator. Загалом в активі Ярослава 28 перемог у 29 поєдинках у змішаних єдиноборствах.

Контракт Амосова з промоушном Bellator закінчився у вересні 2024 року.

