Пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил на Гран-при Катара, стартовав с третьей позиции. Для голландца это седьмая победа в текущем сезоне.

Второе место занял гонщик McLaren Оскар Пиастри, а третьим финишировал Карлос Сайнс из Williams.

Ферстаппен — победитель Гран-при Катара

Эта гонка потенциально могла бы решить чемпионство этого сезона, но для этого ее должен был выиграть лидер личного зачета Ландо Норрис из McLaren.

Вместо этого пилот британской конюшни только на последнем круге сумел подняться на четвертую позицию. Таким образом, это отложило определение чемпиона сезона-2025 на последний этап, который состоится в Абу-Даби.

Ферстаппен воспользовался стратегическим решением McLaren, которое отличалось от других команд – не выходить на пит-стоп во время выезда автомобиля безопасности в начале гонки из-за аварии Пьера Гасли из Alpine и Нико Хюлькенберга из Sauber.

Это позже привело к потере позиции на трассе в пользу Ферстаппена и лишило Пиастри победы в Катаре.

Сильную гонку провел пилот William Карлос Сайнс, который в итоге финишировал третьим. Испанец поднялся на четвертое место на стартовых кругах благодаря ошибке Джорджа Рассела из Mercedes, а затем воспользовался еще и ошибочным решением McLaren. Что касается Рассела, то он стал шестым вслед за своим напарником Кими Антонелли.

Норрис все еще может стать чемпионом Формулы-1 текущего сезона. Благодаря преимуществу над Ферстаппеном в 12 очков, Ландо должен финишировать хотя бы третьим, если Макс выиграет гонку на следующей неделе.

Результаты Гран-при Катара

Лидерство в личном зачете Формулы-1 возглавляет Ландо Норрис, набравший 408 очков. Вторым теперь идет Ферстаппен с 396 очками, а Пиастри – третий (392).

Зачет Кубка конструкторов ранее досрочно выиграл McLaren. Сейчас британская команда имеет в своем активе 800 очков, на второй строчке Mercedes (459), а третье место у Red Bull (426).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится на трассе Яс-Марина, где 5-7 декабря ожидается Гран-при Абу-Даби.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

