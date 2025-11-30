Пілот Red Bull Макс Ферстаппен переміг на Гран-прі Катару, стартувавши з третьої позиції. Для нідерландця це сьома перемога у поточному сезоні.

Друге місце посів гонщик McLaren Оскар Піастрі, а третім фінішував Карлос Сайнс із Williams.

Ферстаппен ‒ переможець Гран-прі Катару

Ця гонка потенційно могла б вирішити чемпіонство цього сезону, але для цього її мав виграти лідер особистого заліку Ландо Норріс із McLaren.

Натомість пілот британської стайні лише на останньому колі зумів піднятися на четверту позицію. Таким чином, це відклало визначення чемпіона сезону-2025 на останній етап, який відбудеться в Абу-Дабі.

На етапі у Катарі Ферстаппен скористався стратегічним рішенням McLaren, яке відрізнялося від інших команд – не йти на піт-стоп під час виїзду автомобіля безпеки на початку гонки через аварію П’єра Гаслі з Alpine та Ніко Гюлькенберга з Sauber.

Це пізніше призвело до втрати позиції на трасі на користь Ферстаппена і позбавило Піастрі перемоги у Катарі.

Сильну гонку провів пілот William Карлос Сайнс, який у підсумку фінішував третім. Іспанець піднявся на четверте місце на стартових колах завдяки помилці Джорджа Рассела з Mercedes, а потім скористався ще й помилковим рішенням McLaren. Щодо Рассела, то він став шостим слідом за своїм напарником Кімі Антонеллі.

Норріс все ще може стати чемпіоном Формули-1 поточного сезону. Завдяки перевазі над Ферстаппеном у 12 очок, Ландо має фінішувати хоча б третім, якщо Макс виграє гонку наступного тижня.

Результати Гран-прі Катару

Лідерство в особистому заліку Формули-1 очолює Ландо Норріс, який набрав 408 очок. Другим тепер йде Ферстаппен, маючи 396 очок, а Піастрі ‒ третій (392).

Залік Кубка конструкторів раніше достроково виграв McLaren. Зараз британська команда має у своєму активі 800 очок, на другій сходинці Mercedes (459), а третє місце у Red Bull (426).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться на трасі Яс-Марина, де 5-7 грудня очікується Гран-прі Абу-Дабі.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

