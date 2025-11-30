Формула-1: личный зачет пилотов и команд в 2025 году
В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.
Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.
По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.
За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.
В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.
Таблица Формулы-1 сезона-2025
Личный зачет пилотов
|№
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ландо Норрис
|McLaren
|408
|2.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|396
|3.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|392
|4.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|309
|5.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|230
|6.
|Льюис Хемилтон
|Ferrari
|152
|7.
|Андреа Антонелли
|Mercedes
|150
|8.
|Алекс Албон
|Williams
|73
|9.
|Карлос Сайнс
|Williams
|64
|10.
|Исаак Хаджар
|Racing Bulls
|51
Зачет команд Формулы-1 2025
|№
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren
|800
|2.
|Mercedes
|459
|3.
|Red Bull
|426
|4.
|Ferrari
|382
|5.
|Williams
|137
|6.
|Racing Bulls
|92
|7.
|Aston Martin
|80
|8.
|Haas
|73
|9.
|Kick Sauber
|68
|10.
|Alpine
|22
Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.
С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.