В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.

Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.

Сейчас смотрят

За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

№ Гонщик Команда Очки 1. Ландо Норрис McLaren 408 2. Макс Ферстаппен Red Bull 396 3. Оскар Пиастри McLaren 392 4. Джордж Расселл Mercedes 309 5. Шарль Леклер Ferrari 230 6. Льюис Хемилтон Ferrari 152 7. Андреа Антонелли Mercedes 150 8. Алекс Албон Williams 73 9. Карлос Сайнс Williams 64 10. Исаак Хаджар Racing Bulls 51

Зачет команд Формулы-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 800 2. Mercedes 459 3. Red Bull 426 4. Ferrari 382 5. Williams 137 6. Racing Bulls 92 7. Aston Martin 80 8. Haas 73 9. Kick Sauber 68 10. Alpine 22

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.