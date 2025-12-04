Стрибунка у воду національної збірної України Софія Лискун отримала російське громадянство.

Про це повідомили російські медіа, яким спортсменка особисто прокоментувала своє рішення.

Софія Лискун змінила громадянство

Лискун пояснила зміну спортивного громадянства тим, що, на її думку, в Україні існує некомпетентний підхід до підготовки спортсменів.

Також, за її словами, їй закидали підтримання зв’язку з її першою тренеркою, яка переїхала до Росії.

– У нас було загальне зібрання, і висловлювання полетіло в мене — ніхто інший не спілкується з російськими спортсменами і тренерами. А я сиджу, і мені смішно з цього всього. Вважаю, ти доросла жінка і маєш поводитися зовсім інакше, – розповіла Лискун.

Вона додала: У нас у Києві в басейні висіло гасло: “Спорт поза політикою”. Але першими під удар потрапляли ми, спортсмени.

Окрім цього, спортсменка заявила, що в Україні низка тренерів не мали профільної спеціалізації, що, за її словами, ускладнювало розвиток.

– Я знаю про цей спорт і взагалі про спорт все, що можна. Тому ніколи не задумувалася, в якій державі я там виступаю, – сказала Лискун.

Вона також зазначила, що команда часто їздила на збори до Польщі, оскільки в Києві тренування були неможливі.

– Ми почали виїжджати в Польщу на збори і часто там сиділи, бо в Києві неможливо було сидіти. Було багато дуже всіляких нюансів, що я в підсумку звернулася до психотерапевта з психіатром, – додала спортсменка.

Кар’єра Лискун у складі збірної України

Останнім виступом Лискун за Україну став чемпіонат світу з водних видів спорту в Сінгапурі в липні, де її найкращий результат – сьоме місце в командних змаганнях.

За свою кар’єру 23-річна спортсменка виборола дві золоті медалі чемпіонату Європи з водних видів спорту та ще двічі перемагала на європейських турнірах зі стрибків з трампліна.

Також вона срібна призерка чемпіонату світу-2022.

Лискун представляла Україну на двох Олімпійських іграх у Токіо 2021 року та в Парижі 2024-го.

У 2025 році збірна України зі стрибків у воду, у складі якої була і Софія Лискун, виборола золото у командному міксті у стрибках із 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки.

Нагадаємо, що з 2023 року росіянам дозволено брати участь у міжнародних змаганнях у статусі “нейтральних спортсменів”.

У 2024-му World Aquatics також надала їм право виступати в командних дисциплінах на умовах нейтралітету.

