Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що поступове повернення російських спортсменів до міжнародних змагань є спробою виправдати агресора на спортивній арені.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico.

Бідний про повернення росіян до змагань

Міністр висловив своє розчарування тим, що Росія реінтегрується, попри триваючу повномасштабну війну, розв’язану диктатора Володимира Путіна.

Зараз дивляться

– Ми продовжуємо нашу боротьбу за засудження російської агресії через спорт. Зараз, звісно, ми бачимо цю спробу відбілити агресора на спортивних аренах. Вони стверджують, що спорт має бути поза політикою, але це ілюзія, адже саме Росія є (першочерговою) країною, яка використовує спорт як майданчик для пропаганди, – сказав Бідний.

Для Кремля, спорт десятиліттями дійсно був ефективним інструментом м’якої сили, який використовувався для проєкції національної потуги та легітимності на глобальній арені.

Від проведення масштабних подій, як-от зимова Олімпіада в Сочі чи чемпіонат світу з футболу 2018 року, до інтеграції спортсменів у військові та безпекові структури. Москва неодноразово розмивала межі між спортивними змаганнями та державною пропагандою.

З огляду на це, Бідний заявив, що його здивували натяки президента МОК Кірсті Ковентрі, зокрема минулого місяця, про те, що російські спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду.

– Кірсті Ковентрі раніше не робила радикальних заяв, які б вказували на намір зняти обмеження щодо росіян. Але це останнє рішення щодо молодіжних команд виглядає досить суперечливим. Ми поважаємо право кожного члена МОК займати власну позицію, але водночас ця позиція має ґрунтуватися не на політичній доцільності, а на принципах Олімпійської хартії, – додав міністр.

Він підкреслив, що попри триваюче вторгнення РФ, українські спортсмени наполегливо тренуються до зимових Олімпійських ігор, водночас зіштовхуючись із нічними ракетними обстрілами, що позначаються на сні, та з психологічним тягарем через рідних, які воюють на фронті або живуть у прифронтових містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.