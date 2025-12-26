Харлан показала зворушливе різдвяне фото з нареченим
- Ольга Харлан опублікувала спільне фото з Луїджі Самеле біля різдвяної ялинки та коротко привітала підписників зі святом.
- Святковий допис зібрав тисячі вподобайок. В коментарях фанати вітали пару зі святом та бажали швидкого весілля.
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася зі своїми шанувальниками різдвяним знімком зі своїм нареченим Луїджі Самеле.
Святкове фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Різдво 2025: Харлан поділилася фото з нареченим
Харлан та її наречений привітали своїх шанувальників зі Різдвом Христовим.
На знімку пара позує біля красиво вбраної різдвяної ялинки, біля якої подарунки.
– Щасливого Різдва усім, – підписала допис Ольга.
Допис української фехтувальниці зібрав понад 3,5 тис. вподобайок. У коментарях підписники також вітали пару з Різдвом, а деякі зазначали, що мріють побачити їхню весільну церемонію.
Нагадаємо, Ольга заручилася з італійським фехтувальником Луїджи Самеле на початку вересня 2024 року. Вона показала спільне фото з майбутнім чоловіком і обручку на безіменному пальці правої руки.