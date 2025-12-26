Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася зі своїми шанувальниками різдвяним знімком зі своїм нареченим Луїджі Самеле.

Святкове фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Різдво 2025: Харлан поділилася фото з нареченим

Харлан та її наречений привітали своїх шанувальників зі Різдвом Христовим.

На знімку пара позує біля красиво вбраної різдвяної ялинки, біля якої подарунки.

– Щасливого Різдва усім, – підписала допис Ольга.

View this post on Instagram A post shared by Kharlan Olga / Ukrainian fencer (@olgakharlan)

Допис української фехтувальниці зібрав понад 3,5 тис. вподобайок. У коментарях підписники також вітали пару з Різдвом, а деякі зазначали, що мріють побачити їхню весільну церемонію.

Нагадаємо, Ольга заручилася з італійським фехтувальником Луїджи Самеле на початку вересня 2024 року. Вона показала спільне фото з майбутнім чоловіком і обручку на безіменному пальці правої руки.

