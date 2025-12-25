25 декабря в Украине, как и в большинстве стран мира, отмечают Рождество Христово – один из крупнейших христианских праздников.

В социальных сетях украинские спортсмены еще с сочельника начали делиться в социальных сетях фото праздничного стола и поздравлять подписчиков с Рождеством.

Рождество 2025: поздравления от спортсменов

Факты ICTV собрали поздравления украинских спортсменов в социальных сетях.

Теннисистка Марта Костюк выложила совместные фото со своим мужем и собакой. Она отметила, что для нее в этом году было важно слово единство.

– Время, проведенное с любимыми людьми. Близость. Совместные простые моменты. Когда ты проводишь так много времени в дороге, ты чувствуешь, насколько редкими и ценными являются эти моменты. В этот Сочельник я желаю всем больше времени с теми, кто дарит ощущение дома. Больше единства. Больше тепла, – написала Марта.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как ее дочь Скаи украшает елку, а в другом сториз в Instagram призвала присоединиться к сбору в поддержку военных, отметив, что это лучший подарок на Рождество.

Вы можете присоединиться к сбору теннисистки по этой ссылке.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук в своем поздравлении пожелали всем счастливого Рождества.

Футболист испанской Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков показал, как проводит Рождество с женой и сыном, поздравив всех с праздником.

Праздничные фото голкипера Реала и сборной Украины Андрея Лунина опубликовала его жена, поздравив всех с Рождеством.

Жена игрока Ноттингема Александра Зинченко Владислава опубликовала трогательные праздничные фото с их дочками, которые распространил в сториз футболист.

– С Рождеством Христовым! Пусть свет победит тьму, – говорилось в посте.

Футболист Дженоа Руслан Малиновский также поздравил всех с Рождеством, выложив праздничные фото с женой и детьми.

А вот игрок Бенфики Георгий Судаков показал процесс подготовки к сочельнику и как он ест кутью.

