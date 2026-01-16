Red Bull впервые с 2015 года кардинально обновил ливрею болида Формулы-1
- RB22 получил сине-черную гамму с более светлым жаккардовым узором и глянцевым покрытием.
- Для Red Bull Racing это первое существенное изменение ливреи с 2015 года.
Команда Формулы-1 Red Bull Racing представила новую ливрею для своего болида RB22 на сезон 2026 года. Презентацию команда провела в Детройте, США.
Об этом команда сообщила в своих социальных сетях.
Red Bull Racing представил ливрею на сезон-2026
Болиды RB22, которыми будут управлять четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и его напарник Исаак Хаджар, получили сине-черную цветовую гамму с более светлым оттенком синего, нанесенным в виде так называемого жаккардового узора.
Кроме того, команда вернется к глянцевому покрытию после многих лет использования матового.
В презентации принял участие бывший пилот ВВС Чехии 47-летний Мартин Шонка.
На заранее записанном видео, которое показали на презентации в Детройте, Шонка выполнил пролет на малой высоте и фигуру Кобра, в конце которой с помощью крюка на хвосте самолета зацепил полотно с болида и сорвал его.
2026 livery, cleared for takeoff #F1 || #GivesYouWiiings pic.twitter.com/PKRVe9SZOi
— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026
Для команды Red Bull Racing это первое крупное изменение ливреи с 2015 года. Ведь за этот период на ливрее менялись преимущественно спонсоры.
Напомним, по итогам сезона-2025 чемпионом королевских гонок стала конюшня McLaren.