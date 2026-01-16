Команда Формулы-1 Red Bull Racing представила новую ливрею для своего болида RB22 на сезон 2026 года. Презентацию команда провела в Детройте, США.

Об этом команда сообщила в своих социальных сетях.

Red Bull Racing представил ливрею на сезон-2026

Болиды RB22, которыми будут управлять четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и его напарник Исаак Хаджар, получили сине-черную цветовую гамму с более светлым оттенком синего, нанесенным в виде так называемого жаккардового узора.

Кроме того, команда вернется к глянцевому покрытию после многих лет использования матового.

View this post on Instagram A post shared by Oracle Red Bull Racing (@redbullracing)

В презентации принял участие бывший пилот ВВС Чехии 47-летний Мартин Шонка.

На заранее записанном видео, которое показали на презентации в Детройте, Шонка выполнил пролет на малой высоте и фигуру Кобра, в конце которой с помощью крюка на хвосте самолета зацепил полотно с болида и сорвал его.

Для команды Red Bull Racing это первое крупное изменение ливреи с 2015 года. Ведь за этот период на ливрее менялись преимущественно спонсоры.

Напомним, по итогам сезона-2025 чемпионом королевских гонок стала конюшня McLaren.