С присоединением команды Cadillac с сезона-2026 Формулы-1 на стартовой решетке будет 22 автомобиля, что на два больше, чем в предыдущие годы.

Из-за этого квалификация Формулы-1 претерпит небольшие изменения. Факты ICTV рассказывают о главных изменениях.

Квалификация Формулы-1 на сезон-2026: изменения

Формат квалификации Формулы-1 сезона-2026 останется привычным в плане трех сегментов – Q1, Q2 и Q3 с тем же хронометражем.

Q1 длится 18 минут, после чего следует семиминутный перерыв. Q2 продлится 15 минут с еще одним перерывом в 7 минут, а Q3 продлится 12 минут.

Но учитывая увеличение количества участников, были внесены небольшие изменения, чтобы борьба за поул-позицию в третьем сегменте квалификации по-прежнему включала только десять болидов.

В регламенте объясняется, что “процедура, описанная в этой статье, базируется на официальной квалификации 20 болидов”, но затем добавляется оговорка: Если квалифицируются 22 болида, по шесть будут исключены после Q1 и Q2.

Итак, с 22 болидами формат будет выглядеть таким образом:

Q1 – участвуют 22 болида, выбывают 6 самых медленных;

Q2 – участвуют 16 болидов, выбывают 6 самых медленных;

Q3 – участвуют 10 болидов, определяется поул-ситер.

Спортивные правила подтверждают, что результаты, достигнутые болидами, которые проходят в следующий сегмент из Q1 и Q2, будут аннулированы в конце.

В спринтерской квалификации происходят те же изменения, хотя сессии короче.

Напомним, по итогам сезона-2025 чемпионом королевских гонок стала конюшня McLaren.