Легенда НБА ЛеБрон Джеймс вперше за 22 роки не увійшов до стартового складу Матчу всіх зірок.

Про це стало відомо після оголошення стартових складів команд.

Матч усіх зірок-2026: склади

Баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс вперше за 22 роки не потрапив до стартової п’ятірки за підсумками голосування, перервавши одну з найтриваліших серій в історії НБА.

Ключовими причинами того, що Джеймс опинився поза стартовим складом Матчу всіх зірок є пропущений через травми перший місяць сезону та трохи стримана статистика, аніж у конкурентів.

ЛеБрон ще може зіграти у Матчі всіх зірок, але це рішення залежить від головних тренерів команд, які мають до кінця тижня визначити склад запасних гравців.

У старті Західної конференції вийдуть: Лука Дончіч (Лейкерс), Нікола Йокіч (Денвер), Шей Гілджес-Александер (Оклахома), Стефен Каррі (Голден Стейт) та Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо).

У старті Східної конференції будуть: Янніс Адетокумбо (Мілуокі), Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Джейлен Браун (Бостон), Тайріз Максі (Філадельфія) та Кейд Каннінгем (Детройт).

Матч всіх зірок відбудеться у лютому на домашній арені Лос-Анджелес Кліпперс в Інґлвуді, штат Каліфорнія.

