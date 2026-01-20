ЛеБрон Джеймс уперше за 22 роки не обраний до стартового складу Матчу всіх зірок НБА
- ЛеБрон Джеймс не потрапив до стартової п’ятірки Матчу всіх зірок, перервавши одну з найдовших серій в історії НБА.
- Причинами стали пропущений через травми початок сезону та менш переконлива статистика порівняно з іншими лідерами Західної конференції.
- Джеймс ще може зіграти у Матчі всіх зірок-2026, якщо головні тренери оберуть його до складу запасних.
Легенда НБА ЛеБрон Джеймс вперше за 22 роки не увійшов до стартового складу Матчу всіх зірок.
Про це стало відомо після оголошення стартових складів команд.
Матч усіх зірок-2026: склади
Баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс вперше за 22 роки не потрапив до стартової п’ятірки за підсумками голосування, перервавши одну з найтриваліших серій в історії НБА.
Ключовими причинами того, що Джеймс опинився поза стартовим складом Матчу всіх зірок є пропущений через травми перший місяць сезону та трохи стримана статистика, аніж у конкурентів.
ЛеБрон ще може зіграти у Матчі всіх зірок, але це рішення залежить від головних тренерів команд, які мають до кінця тижня визначити склад запасних гравців.
- У старті Західної конференції вийдуть: Лука Дончіч (Лейкерс), Нікола Йокіч (Денвер), Шей Гілджес-Александер (Оклахома), Стефен Каррі (Голден Стейт) та Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо).
- У старті Східної конференції будуть: Янніс Адетокумбо (Мілуокі), Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Джейлен Браун (Бостон), Тайріз Максі (Філадельфія) та Кейд Каннінгем (Детройт).
Матч всіх зірок відбудеться у лютому на домашній арені Лос-Анджелес Кліпперс в Інґлвуді, штат Каліфорнія.